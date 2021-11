CINQUE ANTICIPI PER RIPARTIRE

Verrebbe da dire, finché non sentiamo il fischio d’inizio non ci crediamo… Ma è tutto vero, il CALCIO MAGGIORE sta per rimettersi in moto. Ormai mancano solo poco più di 24 ore all’esordio stagionale con i primi 5 anticipi di domani. I primi riflettori si accenderanno alle 21.15 a Cambiano, Santa Maria e Certaldo. Un quarto d’ora più tardi sarà la volta di Baccaiano e della Donati Arena di Montaione. Tanto per cominciare subito forte e non pensare che sono passati più di un anno e mezzo dalle ultime partite, non mancheranno neanche i big-match. A partire proprio da quello di domani sera tra SESA e LAZZERETTO.

Grande curiosità, poi, per l’esordio di sabato a San Romano del nuovo CASOTTI P.R. LISERA, realtà nata dalla fusione tra il Casotti Pieve a Ripoli e Lisera che vedrà in panchina niente meno che l'”Uomo in Frac” Alessandro Signorini. Impegno subito ostico per la nuova formazione visto che se la dovrà vedere con il quotato Le Cerbaie. Sempre domani, poi, spicca senza dubbio l’incontro tra VITOLINI e PONZANO ECOLSTUDIO, nuovamente di fronte dopo la finalissima del 2015-16 vinta dall’allora ragazzi di mister Alano Galligani. Sabato pomeriggio che riserva anche subito un derby: alla Pam Arena di San Miniato Basso, infatti, si affronteranno CASA CULTURALE (recente vincitrice del 1° Memorial Lami a Castelfranco di Sotto) e CORAZZANO.

Scendendo in Serie B le sfide sulla carta più affascinanti sono quelle tra UNIONE VALDELSA e CORNIOLA EMMETEX nel girone C e Polisportiva Certaldo e San Quirico nell’altro raggruppamento. Queste ultime due, curiosamente, si sono sfidante già giovedì scorso in amichevole con la rocambolesca vittoria dei valdelsani di mister Cavallini per 5-4. Pronti via e c’è già anche il primo rinvio: nel girone C, infatti, di comune accordo Atletico Brusciana e Valdorme hanno deciso di rimandare la partita che le vedeva contrapposte e che molto probabilmente sarà recuperate tra il 9 e l’11 novembre.

Di seguito ecco il programma completo della prima giornata:

