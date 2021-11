50 SQUADRE, 2 SERIE E TANTA VOGLIA DI GIOCARE

Una buona affluenza di partecipanti tra tecnici e dirigenti delle varie società ha caratterizzato la riunione di ieri sera al Circolo di Avane dove, di fatto, si è aperto il sipario sulla stagione 2021-22. Dopo l’annullamento di quella 2019-20, interrotta a marzo 2020 per l’esplosione della pandemia e quella successiva mai cominciata, anche il CALCIO MAGGIORE torna finalmente protagonista. Alla fine sono 50 le società iscritte con ben 19 defezioni rispetto all’ultimo campionato in cui si è giocato, d’altra parte si sapeva che le grosse difficoltà di questo ultimo anno e mezzo avrebbero impedito a diverse realtà di potersi ripresentare ai nastri di partenza, ma anche con 3 new entry tra cui un graditissimo ritorno.

Dopo 7 anni, infatti, il MONTERAPPOLI tornerà a calcare i nostri campi maggiori. Era il 2014 quando la società empolese decise di passare in FIGC dove per altro in questa stagione ha cominciato ottimamente il campionato di 2a Categoria, ma ora per la volontà di alcuni paesani da sempre dietro al pallone locale avrà addirittura due squadre. Le altre novità sono invece rappresentate dalla CAMPAGNOLA, che si trasferisce dal campionato della Valdera e dalla squadra “B” delle BOTTEGHE.

Tornando invece a chi ha deciso per i più svariati motivi di non riprendere l’attività troviamo FC CAPRAIA, 4 MORI e MARTIGNANA (quest’ultima si è però fusa con il Corniola Ct prendendo parte al torneo di Serie B) per la serie A; CORTENUOVA, PONTE A ELSA, LE COLLINE e SAN CASCIANO tra i cadetti e MARCIGNANA 2020 (ex Sovigliana ’99 nata proprio l’anno scorso), FIANO (già passato in 3a Categoria FIGC nella passata stagione), MASTROMARCO, PINOCCHIO, LISERA, CASENUOVE EMPOLI, LAMANENSE, MARCIGNANA, NOI D’AVANE, SPICCHIESE, BORGANO e SANTA CROCE (tornata nel Comitato della Valdera) per la Serie Amatori.

Venendo alla serata di Avane che ha sancito la stesura dei nuovi gironi alla fine è stato deciso per un sorteggio integrale in tutte le categorie con la massima serie che è però passata da 26 a 24 squadre. Viste le 3 uscite, infatti, è stato deciso di ripescare soltanto il GS ALLENDE, che era già matematicamente promosso al momento della sospensione del torneo 2019-20 in modo da poter formare 2 gironi da 12 squadre ciascuno e conservare allo stesso tempo 26 compagini in Serie B per l’allestimento di 2 raggruppamenti da 13 formazioni ognuno.

Questi i gironi di Serie A

GIRONE A GIRONE B BOCCACCIO BOTTEGHE GAVENA VITOLINI SCIANO PIAGGIONE VILLANOVA CASOTTI PONZANO ECOL. GS ALLENDE CORAZZANO POL. ROSSELLI LAZZERETTO SCALESE SESA REAL ISOLA CASA CULTURALE SMB LE CERBAIE STRETTOIO PUB FERRUZZA CASTELFIORENTINO CDP LIMITE LA SERRA FIBBIANA BASSA 2001

E questi, invece, quelli di Serie B

GIRONE C GIRONE D CORNIOLA EMMETEX VIRTUS TAVARNELLE CASENUOVE GAMBASSI TEAM ARCOGAS VALDORME POL. CERTALDO ATLETICO BRUSCIANA CASTELNUOVO VINCI PITTI SHOES GS ORTIMINO BOTTEGHE B ARCI CERRETO GUIDI CDP SOVIGLIANA MONTERAPPOLI BALCONEVISI UNIONE VALDELSA MARCIALLA CITY STABBIA SAN PANCRAZIO MASSARELLA SAN QUIRICO YOUNG BOYS MOLINESE CAMPAGNOLA CORNIOLA MARTIGNANA

Per quanto riguarda la formula, a differenza degli altri anni alla FASE FINALE accedono le prime 4 classificate dei 2 gironi di Serie A e non le prime 5, che si daranno battaglia per lo scudetto in gare secche. L’ultima retrocede direttamente mentre la 10a e l’11a classificata disputeranno un play-out con la perdente che sfiderà poi in un ulteriore spareggio la 9a classificata. Chi perde retrocede.

Dalla serie B, invece, le vincenti dei due gironi saliranno direttamente mentre 3a e 4a classificata faranno uno spareggio per giocarsi l’accesso alla finale play-off contro la 2a classificata che mette in palio un altro posto nella massima categoria 2022-23. Quindi in conclusione ci saranno 4 retrocessioni ed altrettante promozioni.

Insomma il count-down verso il prossimo 29 ottobre (quando ci sarà il fischio d’inizio della nuova stagione) è iniziato. BUON CAMPIONATO A TUTTI!!!!

