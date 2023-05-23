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NEWS SERIE A SERIE B

DE BERNARDINIS TRASCINA LA MOLINESE IN SEMIFINALE

DiLa Redazione

Mag 23, 2023 , , , , ,

 

COPPA AMATORI

Quarti di finale

 

MOLINESE – MASSARELLA 3-0 (Giandolfi, doppio De Bernardinis (nella foto) 1 rig.)

BRUSCIANA – SAN QUIRICO 1-0 (Gabbanini)

PITTI SHOES MONTAIONE – MARTIGNANA 0-1 (Paolini)

MALMANTILE – MASTROMARCO 2-0 (Zingoni L., Guarracino)

 

Ecco quindi il tabellone dei quarti di finale e dei turni successivi (gare secche in campo neutro)

 

QUARTI (20/5) SEMIFINALI (27/5) FINALE (31/5)
MOLINESE
MASSARELLA MOLINESE
BRUSCIANA BRUSCIANA
SAN QUIRICO
PITTI SHOES MONTAIONE
MARTIGNANA MARTIGNANA
MALMANTILE MALMANTILE
MASTROMARCO

Di La Redazione

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