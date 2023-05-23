DE BERNARDINIS TRASCINA LA MOLINESE IN SEMIFINALE

COPPA AMATORI
Quarti di finale
MOLINESE – MASSARELLA 3-0 (Giandolfi, doppio De Bernardinis (nella foto) 1 rig.)
BRUSCIANA – SAN QUIRICO 1-0 (Gabbanini)
PITTI SHOES MONTAIONE – MARTIGNANA 0-1 (Paolini)
MALMANTILE – MASTROMARCO 2-0 (Zingoni L., Guarracino)
Ecco quindi il tabellone dei quarti di finale e dei turni successivi (gare secche in campo neutro)
|QUARTI (20/5)
|SEMIFINALI (27/5)
|FINALE (31/5)
|MOLINESE
|MASSARELLA
|MOLINESE
|BRUSCIANA
|BRUSCIANA
|SAN QUIRICO
|PITTI SHOES MONTAIONE
|MARTIGNANA
|MARTIGNANA
|MALMANTILE
|MALMANTILE
|MASTROMARCO