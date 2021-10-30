Calcio Ui

NEWS SERIE A SERIE B

SABATO UI 1A DI ANDATA

DiLa Redazione

Ott 30, 2021 , , , , , , , ,

SERIE A GIRONE A 1A Andata

FIBBIANA – BOCCACCIO Lunedì 1 Novembre, 10.30 Graziani

GAVENA – CDP LIMITE

FERRUZZA – G.S. SCIANO 4-2 (Camilletti L., Caponi, Doppio Morelli / Natale, Paoletti)

CASOTTI P.R. LISERA – LE CERBAIE 0-0

G.S. ALLENDE – SCALESE 1-1 (Bassi / Riccetti rig.)

POL. ROSSELLI – REAL ISOLA 0-0

 

SERIE A GIRONE B 1A Andata

BOTTEGHE – BASSA 2001 0-0

CASTELFIORENTINO – LA SERRA 5-1 (Triplo Fabione, Il Coiffeur, Nannetti / Testi M.)

PIAGGIONE VILLANOVA – STRETTOIO PUB 1-0 (Pesiri rig.) 

VITOLINI – PONZANO ECOL. 2-1 (Doppio Il Magnifico (1 rig.) / Granchi)

SESA – LAZZERETTO 2-1 (Maccanti, Pisano / Valenti rig.)

CASA CULTURALE SMB – CORAZZANO 1-0 (Quaglierini)

 

SERIE B GIRONE C 1A Andata


ATLETICO BRUSCIANA – VALDORME rinviata

STABBIA – CASENUOVE GAMBASSI 3-3 (Shaba, doppio Mancini M. (1 rig.) / Nuraj, Nencioni, Beshaj)

UNIONE VALDELSA – CORNIOLA EMMETEX 2-0 (Nigro, Corti G.)

ARCI CERRETO GUIDI – MASSARELLA

VINCI – YOUNG BOYS 2-0 (Miraglia, Giraldi)

G.S. ORTIMINO – MONTERAPPOLI 1-0 (Uzzo) 

RIPOSA: CAMPAGNOLA STIBBIO

 

SERIE B GIRONE D 1A Andata

POLISPORTIVA CERTALDO – SAN QUIRICO 4-1 (Doppio Pagani, Latini, Hosay / Sorge)

VIRTUS TAVARNELLE – CORNIOLA MARTIGNANA 2-0 (Gonnelli, Gencarelli)

MOLINESE – TEAM ARCOGAS 2-1 (Farruku, Bracci M. / …) 

PITTI SHOES – CASTELNUOVO 0-6 (Doppio Maestrini, De Iannuaris, Borghi, Viani, Di Donna) 

BALCONEVISI – CDP SOVIGLIANA VINTAGE 3-0 (Lucchesi, FB7, Bastri) 

MARCIALLA CITY – BOTTEGHE B 

RIPOSA: SAN PANCRAZIO

 

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