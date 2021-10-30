SABATO UI 1A DI ANDATA

SERIE A GIRONE A 1A Andata
FIBBIANA – BOCCACCIO Lunedì 1 Novembre, 10.30 Graziani
GAVENA – CDP LIMITE
FERRUZZA – G.S. SCIANO 4-2 (Camilletti L., Caponi, Doppio Morelli / Natale, Paoletti)
CASOTTI P.R. LISERA – LE CERBAIE 0-0
G.S. ALLENDE – SCALESE 1-1 (Bassi / Riccetti rig.)
POL. ROSSELLI – REAL ISOLA 0-0
SERIE A GIRONE B 1A Andata
BOTTEGHE – BASSA 2001 0-0
CASTELFIORENTINO – LA SERRA 5-1 (Triplo Fabione, Il Coiffeur, Nannetti / Testi M.)
PIAGGIONE VILLANOVA – STRETTOIO PUB 1-0 (Pesiri rig.)
VITOLINI – PONZANO ECOL. 2-1 (Doppio Il Magnifico (1 rig.) / Granchi)
SESA – LAZZERETTO 2-1 (Maccanti, Pisano / Valenti rig.)
CASA CULTURALE SMB – CORAZZANO 1-0 (Quaglierini)
SERIE B GIRONE C 1A Andata
ATLETICO BRUSCIANA – VALDORME rinviata
STABBIA – CASENUOVE GAMBASSI 3-3 (Shaba, doppio Mancini M. (1 rig.) / Nuraj, Nencioni, Beshaj)
UNIONE VALDELSA – CORNIOLA EMMETEX 2-0 (Nigro, Corti G.)
ARCI CERRETO GUIDI – MASSARELLA
VINCI – YOUNG BOYS 2-0 (Miraglia, Giraldi)
G.S. ORTIMINO – MONTERAPPOLI 1-0 (Uzzo)
RIPOSA: CAMPAGNOLA STIBBIO
SERIE B GIRONE D 1A Andata
POLISPORTIVA CERTALDO – SAN QUIRICO 4-1 (Doppio Pagani, Latini, Hosay / Sorge)
VIRTUS TAVARNELLE – CORNIOLA MARTIGNANA 2-0 (Gonnelli, Gencarelli)
MOLINESE – TEAM ARCOGAS 2-1 (Farruku, Bracci M. / …)
PITTI SHOES – CASTELNUOVO 0-6 (Doppio Maestrini, De Iannuaris, Borghi, Viani, Di Donna)
BALCONEVISI – CDP SOVIGLIANA VINTAGE 3-0 (Lucchesi, FB7, Bastri)
MARCIALLA CITY – BOTTEGHE B
RIPOSA: SAN PANCRAZIO