LA MOLINESE FA SUA LA COPPA AMATORI

COPPA AMATORI

Semifinali

MOLINESE – BRUSCIANA 1-1 / 4-2 d.c.r. (De Bernardinis / Mantelli)

MALMANTILE UNITED – MARTIGNANA 3-1 (Zingoni L., Agresti, Chiesi / Paolini rig.)

Finale

MOLINESE (nella foto, presa dalla pagina Facebook del club) – MALMANTILE UNITED 2-1 (De Bernardinis rig., Giandolfi / Chiesi)

La COPPA AMATORI, quella riservata alle formazioni di serie B che non hanno preso parte ai play-off promozione, si è tinta di arancionera. Nella finalissima di SANTA MARIA, infatti la MOLINESE si è imposta di misura sul MALMANTILE UNITED al termine di una gara vibrante, divertente e ben giocata da entrambe le squadre. Succede tutto nel primo tempo.

Le due compagini giocano a viso aperto senza troppi tatticismi, mettendo in mostra una buona organizzazione oltre ad interessanti individualità di spicco. Una di questa per la formazione di mister GIOELE FIUMANO’ è sicuramente quella di bomber LEONARDO DE BERNARDINIS, super capocannoniere della competizione con 10 centri alla vigilia di quest’ultimo atto. Ed è proprio lui, infatti, a portare in vantaggio la MOLINESE: siamo al quarto d’ora di gioco quando un tocco di mano nella propria area di un giocatore biancoamaranto porta il direttore di gara ad indicare il dischetto, con DE BERNARDINIS che si conferma la solita sentenza dagli undici metri.

Dieci minuti più tardi gli arancioneri troverebbero anche il raddoppio con LUCA GENCO, ma stavolta l’arbitro annulla per un precedente fallo di mano dello stesso attaccante della MOLINESE. Il 2-0, però, è soltanto rimandato ed arriva infatti al 30′ quando con una strepitosa traiettoria MIRKO GIANDOLFI beffa il portiere del MALMANTILE direttamente da calcio d’angolo. I ragazzi di mister ANDREA BORGIANNI, però, non si danno per vinti e continuano a costruire gioco, riuscendo ad accorciare le distanze poco prima dell’intervallo: a riaprire la partita ci ha pensato DIEGO CHIESI con una magistrale punizione dal limite dell’area. Lo stesso CHIESI, però, è poi costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo per un infortunio.

Nel secondo tempo il ritmo cala, ma il MALMANTILE UNITED ci prova fino alla fine non riuscendo però più a scardinare la difesa della MOLINESE, che così al triplice fischio del direttore di gara può alzare il trofeo. La squadra di FIUMANO’ chiude quindi imbattuta la competizione con 6 vittorie e 2 pareggi sul campo (oltre a quello per 2-2 nel girone eliminatorio a Vinci, è arrivato quello a Gavena contro il BRUSCIANA in semifinale, poi domato ai rigori) con ben 19 reti fatte e solo 6 subite.

Queste invece le parole dopo l’amaro ko del tecnico biancoamaranto BORGIANNI:

Un anno fa non esistevano neanche, abbiamo fondato e organizzato la squadra in un mese tra giugno e luglio partendo dalla squadra di calcetto fatta dagli amici di sempre. Per essere il primo anno non possiamo che essere contenti e fieri di noi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati