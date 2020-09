BOMBA AL LUPPOLO, IL PONZANO PRENDE TADDEI

Roberto Taddei é un nuovo giocatore del Ponzano. L’ultima bomba in ordine di tempo sganciata dal diesse Bargellini è di quelle con la B maiuscola. Un colpo straordinario che porta in casa giallonera una perla preziosa del Calcio Maggiore.

Una bombissima a 10 luppoli si può definire, visto che il fuoriclasse empolese, il Signore della Birra, presumibilmente indosserà la casacca a due cifre. Quindi dalla casacca biancorossa del Lazzeretto a quella gialla e nera del Ponzano. Taddei lascia dopo una sola stagione in quel del comune cerretese dopo che aveva già vestito in precedenza la maglia del Gavena.

Un colpo importante che va ad arricchire il già sontuoso arsenale a disposizione di mister Chiti e a rendere stratosferica, per l’ennesima stagione, la campagna mercato condotta proprio da Matteo Bargellini. Operazione che contribuisce notevolmente a far dimenticare ormai i pezzi che hanno deciso di lasciare la società del presidentissimo Matassa. Il tecnico a questo punto potrà disporre davvero di diverse soluzioni, il reparto avanzato giallonero ora gode di alternative in grado di spostare gli equilibri in ogni circostanza. Taddei infatti andrà ad affiancare sia le forze fresche arrivate in casa Ponzano, vogliose di mettersi in mostra su una piazza così importante, e a rinforzare il “vecchio” organico che molto bene aveva fatto fino all’interruzione del torneo scorso.

Un corteggiamento durato ben tre anni, asfissiante, in stile Barge, che ha poi

portato a centrare l’obiettivo. E anche questo obiettivo è da considerarsi di grande levatura. Roberto Taddei è un Amante del football, un vero e proprio appassionato della sfera. Il calcio è per lui amore incondizionato al quale dedicarsi con filosofia e determinazione. Un atleta a tutto tondo che non scopriamo certo noi e tantomeno in questo momento. Le abilità tecniche e la conoscenza soprattutto filosofica della disciplina calcistica sono innate nel talento di Via dei Cappuccini che sfodera nel sinistro la sua arma più letale.

Roberto è un campione, di quelli ad alta fermentazione, pronto a mostrare tutta la sua gradazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...