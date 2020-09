ISOLA, TOP PLAYER IN ARRIVO. ECCO SIMONE NUTI.

È freschissima la notizia della riapertura della stagione, datata 6/11/2010 che subito sono scattate le operazioni di mercato. Sono i campioni in carica del Real Isola a sganciare la prima bomba di questo pre campionato a dir poco anomalo. Alla corte di mister Guidi si aggiunge una pedina di assoluto livello, nella frazione samminiatese infatti arriva Simone Nuti, centrocampista dall’indiscusso valore tecnico che fino a qualche mese fa ha calcato i campi della Valdera.

Il Direttore Sportivo, Gatto Degli Innocenti non ha dubbi sul valore e le potenzialità del giocatore:

Siamo in presenza di un atleta di livello internazionale. Contiamo sul suo apporto, la sua tecnica ed esperienza e soprattutto sul fatto che andrà ad integrare un gruppo dalle qualità indiscusse. Un gruppo già TOP.

Ma per mister Guidi non finiscono qui le novità, in casa gialloblù infatti faranno il loro ingresso Paolo Oliva, che andrà a ricoprire proprio il ruolo di vice, ovvero allenatore in seconda. Oliva l’ultima stagione ha guidato il Massarella in Lega Ama. e sempre nello staff tecnico a dare una preziosissima mano al tecnico del Galleno ci sarà anche Stefano Sardi di rettamente dalla Santacrocese come allenatore dei portieri.

Tre bei regali per Alessandro Guidi che al suo rientro nel Calcio che conta si ritrova ad allenare la squadra campione e con un organico da fare invidia a chiunque.

Mi piace: Mi piace Caricamento...