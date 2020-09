LISERA C’E’ ED E’ PRONTO A PARTIRE

Qualcuno ha ripreso già a ritrovarsi al campo, altre hanno iniziato una vera e propria preparazione e c’è perfino chi ha già disputato le prime amichevoli stagionali tornando a riassaporare quel rettangolo verde che mancava ormai da oltre sei mesi. Tra le società pronte alla nuova stagione, qualunque struttura esse avrà, c’è anche LISERA del presidentissimo Alessandro “UIF” Signorini, che con la classica cena di presentazione ha ufficialmente aperto l’annata 2020-’21.

La conviviale è avvenuta al circolo Arci di Isola, in cui ‘vecchi’ e nuovi si sono intanto ritrovati intorno ad una tavola per conoscerci e gettare subito le basi per un gruppo unito e coeso. Inoltre l’occasione è stata propizia per presentare anche gli ultimi due acquisti, un portiere e un attaccante. L’estremo difensore è FRANCESCO BAGLIO, che arriva dalla formazione Juniores della Real Cerretese e rientra nella ‘politica’ di ringiovanimento del gruppo fortemente voluto dal nuovo tecnico Petar Karaivanov. La volontà del mister, infatti, è quella di affiancare ragazzi usciti da alcune Juniores del circondario ai vari senatori Ventre, Ilir Cela, Karepi, Pedano, De Lorenzo, capitan Sheptim Cela, etc…

Per quanto riguarda il rinforzo nel reparto avanzato, invece, “UIF” si è affidato ad una vecchia conoscenza isolana. Vestirà biancorossoblù, infatti, quell’ANDREA POLICANO che nel 2013-’14 ha anche giocato nella massima categoria con i colori dell’altra compagine della frazione samminiatese, il Real Isola. Questi ultimi due tasselli vanno quindi ad aggiungersi ai contratti già depositato ad inizio agosto: il jolly di centrocampo Rachid Kassid, l’esterno sinistro Gabriele Sposito, l’esterno destro Luigi Zito e il portiere Cristian Scorza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...