PRENDE FORMA LA NUOVA LISERA

Le ultime buone notizie riguardo al via libera da parte del Governo per gli allenamenti di gruppo e le partite anche per il calcio dilettantistico, sempre naturalmente attenendosi ad un preciso protocollo, iniziano davvero a far ben sperare per una ripresa anche del CALCIO MAGGIORE in tempi relativamente brevi.

Da tempo ormai, però, tiene banco il consueto calcio mercato estivo (neanche il Covid è riuscito a frenare il lavoro dei direttori sportivi maggiori) ed anche LISERA ha iniziato a piazzare i primi tasselli per completare il mosaico da affidare a mister Karaivanov e al suo vice “Paolino” Ghiribelli. Ad ufficializzare i primi colpi dei “cugini” dei campioni in carica è lo stesso presidente Alessandro “U.I.F.” Signorini.

Il primo è un centrocampista universale o, tuttocampista, come va di moda dire ora e si chiama Rachid Kassid. Arriva da una esperienza in categoria con la Stella Rossa di Castelfranco e grazie alla sua duttilità potrebbe ben presto diventare una pedina decisamente importante per lo scacchiere biancorosso.

Il secondo colpo, in ordine di tempo, è uno di quello che noi amiamo etichettare come vera e propria “bombissima”. L’Uomo in Frac è infatti riusciti ad assicurarsi le prestazioni di un ex Primavera del Palermo. Si tratta dell’esterno mancino Gabriele Sposito, che dopo l’esperienza nelle giovanile rosanero ha militato anche in diverse squadre nelle maggiori categorie regionali siciliani prima di trasferirsi in Toscana. Sarà lui il nuovo “effant prodige” della LEGA AMA? Staremo a vedere, ma da un punto di vista tecnico le qualità non gli mancano di certo.

Dalla Juniores del Fucecchio arriva invece l’esterno destro Luigi Zito, mentre tra i pali ecco Cristian Scorza. Non solo giocatori, però, ma anche dirigenti. Ben sapendo l’importanza della società, a livello di costante presenza ed organizzazione dei vari aspetti logistici, il presidentissimo Signorini non si è infatti fatto sfuggire l’occasione di ampliare anche i ranghi dirigenziale. Il nuovo componente dello staff biancorosso sarà Maurizio Giannoni.

In casa Lisera, però, non si fermeranno certo qui visto che è già certo che stiano lavorando ad altri preziosissimi colpi in entrata. Insomma, questa infuocata estate di vigilia della tanto agognata ripresa dell’attività (SPERIAMO) sta diventando sempre più bollente sul MERCATO MAGGIORE.

