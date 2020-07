LISERA RIPARTE DA KARAIVANOV

Smaltita la delusione per la mancata conclusione della trattativa con il “Partenopeo” Turchetti, ex tecnico del Sovigliana ’99 e nuovo Diesse del neonato Marcignana 2020 di Bechini, LISERA ha ufficializzato il nuovo allenatore per la stagione 2020-’21. Dopo il passaggio di mister Maestrini alla Campagnola, dove per altro lo ha seguito pure bomber Gentili (13 reti nell’ultima annata, sospesa e poi annullata a causa del Covid), il presidente ALESSANDRO “UOMO IN FRAC” SIGNORINI insieme a tutta la dirigenza bianco-rosso-blù ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a PETAR KARAIVANOV.

Soluzione interna, quindi, per il team di Isola visto che ormai da tre stagioni il bulgaro è in organico come giocatore: suo, tra l’altro, con una splendida punizione il 2-2 contro il Marcignana nella finale di Coppa Amatori 2018-’19, poi persa ai rigori. Oltre all’esperienza maturata in campo nel calcio minore tra Serie A bulgara e B greca, KARAIVANOV porterà in dote anche quella sviluppata negli ultimi anni da istruttore nelle giovanili della Cuoiopelli di Santa Croce sull’Arno. Ad affiancarlo un altro ex giocatore liserano (in emergenza sarà comunque ancora schierabile) che porta il nome di PAOLO GHIRIBELLI. Saranno, quindi, affidate a loro le ambizioni della società samminiatese che nell’ultimo torneo interrotto a 4 giornate dalla fine si trovava al 6° posto del girone “D” di Lega Ama a 4 lunghezze dalla zona play-off.

Intanto, sul mercato il presidentissimo Signorini ha già piazzato un paio di colpi assicurandosi le prestazioni di due giocatori ex Santa Croce. I nomi, però, sono al momento top-secret fino alla definitiva firma. In dirittura d’arrivo anche una trattativa per un elemento che nell’ultima stagione ha militato nel calcio minore nella Stella Rossa di Castelfranco (2a Categoria). Altri movimenti, poi, assicurano dalle stanze dei bottini samminiatesi, arriveranno nelle prossime settimane.

Insomma, nella speranza di poter quanto prima ufficializzare una data di ripresa dell’attività, LISERA sta gettando le basi per farsi trovare pronta ad un nuovo campionato da protagonista.

