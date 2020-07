LE BOTTEGHE, SI RIPARTE DA IACOBELLI

Nonostante tutto, c’è entusiasmo e voglia di ripartire. Anche a Fucecchio, in casa de Le Botteghe si respira questa aria di ripartenza, sempre in attesa che arrivi la tanto sospirata ufficializzazione del fischio di inizio.

I dirigenti biancorossi, con in testa il presidente Mancini, hanno operato in maniera molto forte ed intelligente sul mercato per rendere ancora più competitiva la compagine che dalla prossima stagione sarà tecnicamente affidata a Vincenzo Iacobelli. È proprio questo il primo colpo messo a segno dalla società, il tecnico, dalla indiscussa esperienza, prende il posto che è stato inizialmente di Miguel Torre e successivamente del traghettatore Angelo Riccio. Iacobelli fino alle ultime battute dello scorso campionato sedeva sulla panchina della Campagnola.

Mancini si è dato da fare anche per arricchire la rosa in tutti i reparti del campo. In difesa arriva Francesco Rossetti reduce da uno stop forzato di circa un anno dopo un infortunio. Per lui una importante stagione in prima categoria a Ponte a Cappiano. Sempre in difesa si presenta Edoardo Ceccardi, direttamente dal Corniola C.T.

Matteo Casolari invece arriva dal calcio minore, lo scorso anno infatti indossava la casacca dei Giovani Fucecchio in terza categoria.

Jonathan Di Maria invece è uno degli acquisti di punta della società fucecchiese, prelevato dal Casotti e nella quale società si è messo ben in evidenza nelle ultime stagioni.

A completare per ora il mercato biancorosso, Gianluca Talini che arriva dagli amatori della Cuoio Pelli.

Altro dato importante, come ha sottolineato lo stesso presidente, è che tutta la rosa della scorsa stagione è stata confermata ad eccezione di Omar Montalbano che ha scelto altre strade.

E anche a Le Botteghe inviamo il nostro in bocca al lupo con la condivisa speranza di poter mettere in campo tutti gli sforzi sin qui operati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...