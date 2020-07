BENVENUTO MARCIGNANA 2020

Lasciarsi alle spalle il duro periodo di lockdown e provare a programmare il futuro, almeno intorno ad una tavola. Il CALCIO MAGGIORE, come tutto lo sport non professionistico, vive ancora nell’incertezza di una ripartenza o meno a breve termine ma intanto le società di casa nostra stanno pianificando una nuova stagione agonistica. Tra le voci di qualche club in difficoltà fa piacere, però, sottolineare anche la nascita di una nuova stella nel FIRMAMENTO MAGGIORE”.

Si tratta del MARCIGNANA 2020, che negli spazi messi a disposizione dal dirigente Alessandro Maccanti, si è ritrovato per la classica cena di presentazione. La squadra nasce sostanzialmente dalle ‘ceneri’ del Sovigliana ’99, con NICOLA BECHINI che ricoprirà il ruolo di presidente mentre MIRKO MADRIGALI, già vice di Turchetti al ’99, sarà l’allenatore. A coadiuvarlo come vice ci sarà GIACOMO VIGNI con lo stesso ROBERTO “IL PARTENOPEO” TURCHETTI che rivestirà invece la carica di Direttore Sportivo (saltata quindi l’operazione che lo dava ormai sulla panchina del Lisera del presidentissimo Alessandro “U.I.F.” Signorini, con alcuni suoi fedelissimi in ‘rosa’).

Circa la metà della ‘rosa’ del Sovigliana ’99, tra dirigenti e giocatori, eravamo di Marcignana e ci piaceva tornare a fare una squadra nel nostro paese. Per quanto riguarda l’organico ho già 22 elementi a disposizione ma so che ci sono all’orizzonte altri arrivi. Personalmente prediligo giocatori duttili e di corsa, ma che soprattutto siano sempre presenti agli allenamenti. Il mio modulo preferito è il 4-4-2, ma chiaramente dovrò valutare anche le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Personalmente posso solo assicurare che darò il massimo cercando di fare il meglio, grazie anche al prezioso aiuto del mio collaboratore Giacomo Vigni, mentre dal nostro diesse ci aspettiamo che ci porti ancora qualche giocatore di valore.

Queste le parole del tecnico Madrigali, che ha anche confermato le ambizioni del progetto biancoblù: nel giro di tre o cinque anni l’obiettivo è quello di raggiungere l’Olimpo del CALCIO MAGGIORE. Poi, prosegue:

Prendendo il nome del Sovigliana ’99 avremmo anche potuto continuare in Serie B, ma abbiamo preferito ripartire dalla Lega Ama con una società nuova ed uno statuto nuovo, puntando chiaramente ad un campionato di vertice. Per quanto riguarda questo difficile periodo di convivenza con il Coronavirus stiamo aspettando come tutti indicazioni sulla ripresa dell’attività, ma fin da ora posso assicurare che il Marcignana 2020 farà la pre iscrizione e, quando sarà possibile, scenderà in campo seguendo tutte le direttive e i protocolli che saranno necessari.

Per il momento il Diesse TURCHETTI ha portato alla corte dell’amico Madrigali l’esperto difensore centrale GIUSEPPE GUARRACINO (’92), fratello del centrocampista Andrea già in organico e proveniente dal Malmantile, dove nell’ultima stagione ha vinto il campionato di Seconda Categoria Figc. Oltre a lui, poi, per il reparto offensivo è stato messo sotto contratto anche l’attaccante esterno SAVERIO LUCCI (’90), due stagioni fà finalista in Coppa del Circondario con La Fortuna. Voci ben informate, però, danno “Il Partenopeo” vicinissimo a piazzare altri colpi da novanta. Nel frattempo, comunque, ecco la ‘rosa’ 2020-’21 dei biancoblù:

PORTIERI: Bosso – Chiappara – Sanna.

DIFENSORI: “Maicon” Cioni – Moranti – Guarracino G. – Falco – Ferrucci Mas. – Piccinelli

CENTROCAMPISTI: Bechini – Guarracino A. – Tedesco – Ndiaye – Carmignani – Raffaele – Mainardi – Videtta.

ATTACCANTI: Jounes – Lucci – Cappelli – Ferrucci Marc. – Ascione

Mi piace: Mi piace Caricamento...