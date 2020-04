IL CUORE DI LISERA E ALLENDE

Il CALCIO MAGGIORE ha segnato altri 2 importantissimi gol nella partita contro il Coronavirus. Fin dalle prime settimane di emergenza sono state tante le società del Circondario che si sono adoperate per dare il loro contributo e le ultime, in ordine di tempo, sono state proprio G.S. ALLENDE e LISERA.

I montespertolesi hanno deciso di donare la cifra stanziata per i festeggiamenti della promozione in Serie A (570 euro) al finanziamento dell’iniziativa “Spesa sospesa” del Comune, atta a distribuire buoni spesa alle persone in difficoltà economica.

I sanminiatesi, invece, hanno raccolto la somma di 270 euro da devolvere agli ospedali riuniti di San Miniato e Fucecchio per contrastare l’emergenza Covid-19

Anche noi con il nostro poco ci è sembrato giusto fare qualcosa per dare una mano.

Questo il breve commento del presidente Alessandro “UIF” Signorini quando ci ha comunicato il bonifico da parte del suo sodalizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...