DIRETTISSIMA MAGGIORE

Quando potremo tornare ad allenarci? Il campionato 2019-’20 potrà concludersi? Premettendo che in questo momento di grave crisi globale il pensiero maggiore di tutti noi riguarda la salute individuale e pubblica, resta il fatto che siamo degli sportivi e come tali è normale interrogarci sulla possibilità o meno di concludere la stagione MAGGIORE.

Proprio per questo abbiamo voluto organizzare una DIRETTISSIMA per VENERDI’ PROSSIMO a partire dalle ORE 18, in cui contatteremo telefonicamente il Presidente della Struttura Attività Calcio del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa, ROBERTO CELLAI. Insieme a lui cercheremo di capire qual’è la posizione dell’Uisp rispetto a questa situazione e qual’è l’orientamento per quanto riguarda la ripresa delle attività agonistiche.

Insieme al massimo dirigente del nostro comitato interverrà anche FEDERICO COCCHINI, Presidente della Struttura Attività Calcio Toscana, con cui parleremo anche delle sorti della Coppa Toscana e della Coppa Granducato, che vedevano protagoniste diverse formazioni di casa nostra.

Naturalmente sarà possibile intervenire in diretta con tutte le vostre richieste: basterà commentare il video con la domanda che volete porre a Roberto Cellai o a Federico Cocchini.

