PIAGGIONE VILLANOVA, DONATI 2500 EURO ALL’OSPEDALE

Si arricchisce il numero delle società che stanno giocando le partite più belle, quelle della solidarietà.

Si sono mossi e si stanno muovendo davvero in tanti, così come hanno fatto in casa Piaggione Villanova. La società empolese ha mostrato come già in altre circostanze la propria sensibilità e grande generosità.

L’avversario da battere in questo momento è uno solo e il contributo di ognuno sarà determinante affinché si possa quanto prima possibile ritornare a riabbracciarsi. E per questo anche il Piaggione ha messo in campo le proprie risorse donando all’Ospedale di Empoli 2.500 euro.

I massimi dirigenti hanno tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo speciale gesto con un comunicato ufficiale che riprendiamo fedelmente dalla loro pagina facebook:

Ringraziamo ognuno di voi per il contributo volontario e per la riuscita di questo grande gesto di solidarietà e partecipazione, sperando di tornare alla normalità quanto prima.

E come sottolineano sempre gli amici del Piaggione:

“Questa non è una partita come le altre.

Fermiamolo tutti insieme!”

Grazie Piaggione, grazie a nome di tutta a comunità.

ECCO COME È POSSIBILE CONTRIBUIRE E PARTECIPARE A QUESTA GARA DI SOLIDARIETÀ

☑️ tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT31X0842537831000030622385 (Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Via Vincenzo Chiarugi 4, Empoli) con causale “Raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe Empoli”;

☑️ tramite la piattaforma online www.gofundme.com “Raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe Empoli”.

