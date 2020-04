A LA SERRA CONTRO IL CORONAVIRUS

I ragazzi che giocano nell’A.S. La Serra 1969 si confermano attivissimi per quanto riguarda le iniziative a sostegno della lotta contro l’attuale emergenza sanitaria per il diffondersi del coronavirus. I rossoverdi, infatti, hanno deciso di fare un’altra importante donazione dopo quelle delle settimane scorse. I primi furono i componenti della formazione maschile, che hanno devoluto i premi del loro fantacalcio (500 euro) all’Ospedale “San Giuseppe” di Empoli, imitati pochi giorni dopo dalle compagne del La Serra Women, capaci a loro volta di mettere insieme 280 euro.

Ma i ragazzi del La Serra, molti dei quali fanno parte dello staff organizzativo, hanno deciso di andare oltre donando la somma stanziata per l’allestimento dell’11a edizione di “Effetto Serra”, manifestazione che tradizionalmente si svolge nel mese di giugno presso il campo sportivo del paese.

In questo momento cosi delicato per tutti, non avendo la certezza che la manifestazione possa continuare a svolgersi, abbiamo deciso di fare la nostra parte donando l’intero ricavato delle manifestazioni messo da parte nel corso degli anni. La somma sarebbe servita a organizzare l’11a edizione di Effetto Serra ma in questa particolare situazione, lo staff ha deciso di dare il proprio contributo sperando di aiutare chi ogni giorno si trova in prima linea a combattere contro questa emergenza di salute collettiva