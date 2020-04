FERMARE TUTTO O TERMINARE LA STAGIONE?

VENERDI’ 24 APRILE ALLE ORE 18

Di sicuro, dopo l’ultima circolare emessa dal Comitato U.I.S.P. Nazionale, il CALCIO MAGGIORE resterà fermo fino al prossimo 31 maggio, ma come sottolineato dallo stesso presidente della Struttura Attività Calcio dell’Empolese-Valdelsa, Roberto Cellai nella nostra diretta dello scorso 10 aprile c’è ancora la speranza di poter terminare la stagione 2019-’20.

E’ giusto cercare di fare tutto il possibile per completare il campionato in corso, interrotto a 4 giornate dalla fine della regular season, oppure vista l’emergenza sanitaria generale sarebbe più opportuno ‘gettare la spugna’ e pianificare già nel miglior modo possibile la prossima stagione 2020-’21?

Questo l’interrogativo principale che VENERDI’ PROSSIMO 24 APRILE vogliamo porre a 10 personaggi del CALCIO MAGGIORE che interverranno in direttissima con noi a partire dalle ore 18 grazie alla piattaforma per videoconferenze Zoom. Si tratta degli allenatori Rodolfo “Foffo” Polimeni (Le Cerbaie), Mauro “El Loco” Parentini (Ferruzza), Nicola Matteoli (Casa Culturale SMB), Simone “Lo Stilista” Martini (Ponte a Elsa), Moreno Gaini (Sesa) e Massimiliano “Conte Max” Berti (Spicchiese) oltre che il dirigente del 4 Mori, Roberto “Lombo” Salvadori, il capitano del Castelnuovo, Damiano Innocenti e il vice allenatore del G.S. Allende, Matteo Carcapede senza dimenticare il nostro opinionista di punta, Andrea “Mou” Cammilli.

Naturalmente cercheremo di capire anche come le società e le squadre stanno vivendo questo momento di quarantena, come pensano di riorganizzare la ripresa degli allenamenti in caso di ripartenza dei campionati e se ritengono più o meno percorribili le idee presentate da Roberto Cellai nella scorsa direttissima.

Uno sguardo, inevitabilmente, andrà poi anche alla situazione di difficoltà più generale che sta colpendo tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana per cercare di capire come questa crisi si ripercuoterà inevitabilmente anche sulle associazioni del nostro territorio e quale potrebbe essere il miglior scenario futuro per non rischiare di perdere alcune delle realtà locali.

Insomma, non mancate perché come la volta precedente anche in questa occasione ci sarà la possibilità di interagire in diretta con le vostre opinioni e le vostre eventuali domande da porre ai nostri ospiti.

