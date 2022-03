CASA CULTURALE-PONZANO IN BIANCO

Finisce a reti bianche il primo dei tre recuperi settimanali dell’8a giornata. Alla Pam Arena, infatti, la capolista del girone B di Serie A, CASA CULTURALE SMB e il PONZANO ECOLSTUDIO si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Un risultato che serve maggiormente ai gialloneri empolesi, impegnati nella rincorsa ad uno degli ultimi posti utili per partecipare alla seconda fase valida per la vittoria del campionato.

Dopo la debacle del week-end contro il LAZZERETTO, infatti, Niccolini e compagni con questo punto salgono a quota 8 a -1 dal trio formato da CASTELFIORENTINO, BASSA 2001 e PIAGGIONE VILLANOVA: al momento di queste tre squadre una è costretta a doversi giocare la salvezza nel girone finale.

Da questo punto di vista, però, il calendario tutto sommato sorride al PONZANO, che negli ultimi 160 minuti della regular season deve affrontare prima CORAZZANO e poi SESA, due formazioni già certe del proprio posto nella seconda fase del campionato: i samminiatesi infatti non possono orami più evitare uno degli ultimi 6 posti mentre i ‘reds’ di Moreno Gaini si sono assicurati lunedì scorso la matematica certezza di partecipare ai raggruppamenti scudetto.

Dal canto suo la CASA CULTURALE mantiene la propria imbattibilità, addirittura in casa finora ha incassato soltanto un gol blindando anche uno dei primi tre posti con cui accederà alla fase successiva. Soltanto la stessa SESA e il LAZZERETTO possono infatti ormai contendergli la prima piazza.

