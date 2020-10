ABBIAMO FATTO TANTO MA ADESSO RALLENTIAMO

A tre settimane e mezzo dal teorico inizio della nuova stagione anche noi di CALCIO UI abbiamo fatto le nostre valutazioni. Per quanto ci riguarda, però, non è una questione legata all’attuale situazione sanitaria che inevitabilmente si ripercuote su tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, quindi anche quello sportivo, ma di carattere più generale su quanto fatto finora e su quanto ancora possiamo dare al MONDO MAGGIORE.

Dopo 10 anni in cui, anche in maniera un po’ autoreferenziale, ci sentiamo di dire di aver portato il CALCIO MAGGIORE ad una vetrina mai vista prima (dai video artigianali su Facebook al “Calcio Minuto per Minuto” alla Radio fino alle direttissime in Tv) siamo arrivati ad un punto in cui la nostra smisurata passione per il CALCIO MAGGIORE non basta più. E’ stata una decisione meditata a lungo e dibattuta all’interno del nostro staff, ma alla fine siamo stati tutti concordi nell’annunciare un nostro ridimensionamento.

Ognuno ha avuto i suoi motivi, dalla mancanza di stimoli per quanto ci sta succedendo intorno al cambiamento di alcune priorità fino ad una stanchezza mentale che in questo momento non ci possiamo permettere per essere al top in quelle che sono le nostre attività personali. Quando coltivi una passione, come abbiamo dimostrato di fare noi i questi anni non fermandoci mai a quanto fatto ma cercando sempre idee nuove e coinvolgenti in modo da offrire un prodotto frizzante e dinamico, si riesce sempre a passare sopra a tutto. Ma vi possiamo garantire, che specialmente negli ultimi anni in cui avevamo allestito una “macchina” bisognosa di tante attenzioni, l’impegno da parte nostra è stato tanto e, di conseguenza anche la fatica che si è accumulata.

Quindi, seppur a malincuore, ma siamo giunti alla conclusione di RALLENTARE. Questo vuol dire che non spariremo, anche perché i rapporti interpersonali costruiti con molti dei protagonisti vanno ben oltre il ‘giochino che avevamo messo su’, ma quando sarà possibile ripartire la nostra copertura mediatica NON SARA’ PIU’ QUELLA DI PRIMA.

Continueremo a pubblicare RISULTATI, CLASSIFICHE e MARCATORI nella maniera più tempestiva possibile e seguiremo tutta la FASE FINALE dai PLAY-OUT di Serie A ai PLAY-OFF di Lega Ama fino naturalmente all’INTERA CORSA VERSO LO ‘SCUDETTO’.

Per il resto, però, NON ci saranno più i COMMENTI dei due gironi della massima categoria, NON ci saranno articoli o servizi specifici sulle varie partite della regular season, NON ci saranno trasmissioni o direttissime su nessun canale (Facebook, Tv o Radio).

Diventerà probabilmente un servizio più freddo, ma in questo momento NON ABBIAMO LE FORZE per continuare a proporvi quanto fatto finora. In quest’ottica, però, saremo ben lieti, anzi felicissimi, se qualcuno si facesse avanti in maniera seria e propositiva per aiutarci a mantenere i nostri standard di produzione.

Un salutissimo,

Simone, Beppe e Pirro

