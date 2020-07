FILOMENA LASCIA CORAZZANO

E’ durato 2190 giorni, come recita la maglietta celebrativa donatagli dalla società, il matrimonio tra FABIO FILOMENA e il Corazzano. Dopo sei stagioni e 3 promozioni (una dalla Lega Ama e 2 dalla Serie B), infatti, l’ex tecnico del Rosselli ha deciso che ormai il suo tempo nella società biancazzurra era finito:

E’ una scelta che ho fatto a malincuore perché a Corazzano mi sono trovato benissimo, ma dopo sei anni penso che sia giunto il momento di dirci addio sia per me sia per loro. Dopo tanto tempo, infatti, diventa difficile trovare i giusti stimoli per andare avanti. Mi sarebbe piaciuto salutare chiudendo questo campionato, ma purtroppo l’emergenza Coronavirus non ce lo ha permesso. Tuttavia l’obiettivo della salvezza lo abbiamo raggiunto e sportivamente parlando è quello che mi premeva, perché ero arrivato in Lega Ama e mi sarebbe piaciuto lasciare la squadra in Serie A. Quando Marzio mi contattò, infatti, non guardai tanto alla categoria dove era in quel momento la squadra ma al progetto che mi fu prospettato ed accettai con grande entusiasmo, mettendo sicuramente tutto me stesso in questi sei anni.