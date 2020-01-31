LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciottesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
VITOLINI – CASOTTI 1
AGR. ERCOLANI – 4 MORI X
MARTIGNANA – LE BOTTEGHE X
CDP LIMITE – FERRUZZA 2
CASTELFIORENTINO – SCALESE 1
GAVENA – PIAGGIONE VILL. X
RIPOSA: BOCCACCIO
SERIE A – GIRONE «B»
LA SERRA – LAZZERETTO 2
F.C. CAPRAIA – BASSA 2
ROSSELLI – REAL ISOLA 2
STRETTOIO – CASA CULTURALE 2
CORAZZANO – FIBBIANA X
PONZANO ECOL. – LE CERBAIE X
RIPOSA: SESA
SERIE B – GIRONE «C»
U. VALDELSA – CASTELNUOVO 2
LE COLLINE – POL. CERTALDO X
SOVIGLIANA ’99 – S. CASCIANO 1
CORNIOLA EMMETEX – CDP SOVIGLIANA VIN. X
PONTE A ELSA – CAS. GAMBASSI 1
CORNIOLA C.T. – G.S. ALLENDE X
SAN PANCRAZIO – CORTENUOVA 1
LEGA AMA – GIRONE «D»
C.C. PINOCCHIO – ATL. BRUSCIANA X
CASENUOVE – NOI D’AVANE X
V. TAVARNELLE – BALCONEVISI 2
MARCIGNANA – MASTROMARCO 2
UNITED – TEAM ARCOGAS X
LISERA – LAMANENSE 1
RIPOSA: FIANO
LEGA AMA – GIRONE «E»
VINCI – MOLINESE 1
MARCIALLA CITY – SANTA CROCE 1
CERRETO GUIDI – PITTI SHOES X
VALDORME – BORGANO X
MASSARELLA – STABBIA 1
S. QUIRICO – ORTIMINO 1
RIPOSA: SPICCHIESE
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