LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 31 Gennaio 2020 0 Comments

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TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della diciottesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

VITOLINI – CASOTTI 1

AGR. ERCOLANI – 4 MORI X

MARTIGNANA – LE BOTTEGHE X

CDP LIMITE – FERRUZZA 2

CASTELFIORENTINO – SCALESE 1

GAVENA – PIAGGIONE VILL. X

RIPOSA: BOCCACCIO




SERIE A – GIRONE «B»

LA SERRA – LAZZERETTO 2

F.C. CAPRAIA – BASSA 2

ROSSELLI – REAL ISOLA 2

STRETTOIO – CASA CULTURALE 2

CORAZZANO – FIBBIANA X

PONZANO ECOL. – LE CERBAIE X

RIPOSA: SESA




SERIE B – GIRONE «C»

U. VALDELSA – CASTELNUOVO 2

LE COLLINE – POL. CERTALDO X

SOVIGLIANA ’99 – S. CASCIANO 1

CORNIOLA EMMETEX – CDP SOVIGLIANA VIN. X

PONTE A ELSA – CAS. GAMBASSI 1

CORNIOLA C.T. – G.S. ALLENDE X

SAN PANCRAZIO – CORTENUOVA 1




LEGA AMA – GIRONE «D»

C.C. PINOCCHIO – ATL. BRUSCIANA X

CASENUOVE – NOI D’AVANE X

V. TAVARNELLE – BALCONEVISI 2

MARCIGNANA – MASTROMARCO 2

UNITED – TEAM ARCOGAS X

LISERA – LAMANENSE 1

RIPOSA: FIANO




LEGA AMA – GIRONE «E»

VINCI – MOLINESE 1

MARCIALLA CITY – SANTA CROCE 1

CERRETO GUIDI – PITTI SHOES X

VALDORME – BORGANO X

MASSARELLA – STABBIA 1

S. QUIRICO – ORTIMINO 1

RIPOSA: SPICCHIESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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