LEGA AMA, NEWS, SERIE A, SERIE B

LE GUFATE DELLA REDAZIONE

Posted by La Redazione on 20 Dicembre 2019 0 Comments

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GIRONE A, IL COMMENTO ALLA 13A DI ANDATA

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IL LAZZERETTO SI PRENDE LA VETTA

 

TORNANO I PRONOSTICI

Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della quattordicesima giornata…

 

SERIE A – GIRONE «A»

AGR. ERCOLANI – GAVENA 2

MARTIGNANA – BOCCACCIO X

FERRUZZA – PIAGGIONE VILL. 2

SCALESE – 4 MORI X

CDP LIMITE – LE BOTTEGHE 1

CASTELFIORENTINO – VITOLINI 1

RIPOSA: CASOTTI




SERIE A – GIRONE «B»

F.C. CAPRAIA – FIBBIANA 2

PONZANO ECOL. – LA SERRA 1

LE CERBAIE – REAL ISOLA X

BASSA – CASA CULTURALE X

STRETTOIO PUB – SESA 2

ROSSELLI – CORAZZANO X

RIPOSA: LAZZERETTO




SERIE B – GIRONE «C»

LE COLLINE – S. CASCIANO X

POL. CERTALDO – CORTENUOVA 1

CORNIOLA EMMETEX – CAS. GAMBASSI 2

UNIONE VALDELSA – G.S. ALLENDE 2

CASTELNUOVO – CDP SOVIGLIANA VIN. 1

SOVIGLIANA ’99 – PONTE A ELSA X

SAN PANCRAZIO – CORNIOLA C.T. 1




LEGA AMA – GIRONE «D»

LISERA – ATL. BRUSCIANA X

CASENUOVE – PINOCCHIO X

BALCONEVISI – LAMENENSE 1

NOI D’AVANE – UNITED 2

TEAM ARCOGAS – FIANO X

V. TAVARNELLE – MARCIGNANA 1

RIPOSA: MASTROMARCO




LEGA AMA – GIRONE «E»

SPICCHIESE – PITTI SHOES X

SANTA CROCE – ORTIMINO X

MOLINESE – STABBIA X

CERRETO G. – S. QUIRICO X

BORGANO – MASSARELLA 1

MARCIALLA – VINCI 2

RIPOSA: VALDORME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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