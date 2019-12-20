LE GUFATE DELLA REDAZIONE

TORNANO I PRONOSTICI
Chi è scaramantico si tocchi pure, ma anche per questa settimana ecco tutti i pronostici secchi delle partite della quattordicesima giornata…
SERIE A – GIRONE «A»
AGR. ERCOLANI – GAVENA 2
MARTIGNANA – BOCCACCIO X
FERRUZZA – PIAGGIONE VILL. 2
SCALESE – 4 MORI X
CDP LIMITE – LE BOTTEGHE 1
CASTELFIORENTINO – VITOLINI 1
RIPOSA: CASOTTI
SERIE A – GIRONE «B»
F.C. CAPRAIA – FIBBIANA 2
PONZANO ECOL. – LA SERRA 1
LE CERBAIE – REAL ISOLA X
BASSA – CASA CULTURALE X
STRETTOIO PUB – SESA 2
ROSSELLI – CORAZZANO X
RIPOSA: LAZZERETTO
SERIE B – GIRONE «C»
LE COLLINE – S. CASCIANO X
POL. CERTALDO – CORTENUOVA 1
CORNIOLA EMMETEX – CAS. GAMBASSI 2
UNIONE VALDELSA – G.S. ALLENDE 2
CASTELNUOVO – CDP SOVIGLIANA VIN. 1
SOVIGLIANA ’99 – PONTE A ELSA X
SAN PANCRAZIO – CORNIOLA C.T. 1
LEGA AMA – GIRONE «D»
LISERA – ATL. BRUSCIANA X
CASENUOVE – PINOCCHIO X
BALCONEVISI – LAMENENSE 1
NOI D’AVANE – UNITED 2
TEAM ARCOGAS – FIANO X
V. TAVARNELLE – MARCIGNANA 1
RIPOSA: MASTROMARCO
LEGA AMA – GIRONE «E»
SPICCHIESE – PITTI SHOES X
SANTA CROCE – ORTIMINO X
MOLINESE – STABBIA X
CERRETO G. – S. QUIRICO X
BORGANO – MASSARELLA 1
MARCIALLA – VINCI 2
RIPOSA: VALDORME
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