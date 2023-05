IL ROSSELLI FA SUA LA COPPA UISP

FINALE COPPA UISP

a TURBONE

CASTELNUOVO – ROSSELLI 1-2

Con colpevole ritardo, e per questo ci scusiamo, celebriamo anche quella che in ordine di tempo è stata la prima vittoria stagionale. Prima della FINALISSIMA al TEMPIO, stravinta dal CASTELFIORENTINO, al campo di TURBONE il ROSSELLI si era infatti aggiudicato la COPPA UISP, competizione riservate a tutte le formazioni di serie A rimaste fuori dalla FINAL-EIGHT. Un successo arrivato al termine di una gara a cardiopalma, che il CASTELNUOVO si sentiva ormai in tasca. Dopo una prima frazione combattuta, ma avara di occasioni, e terminata a reti bianche, in avvio di ripresa i ragazzi di mister Gabriele Gambassi sono riusciti a sbloccare il risultato: correva il 7′, infatti, quando un’indecisione della retroguardia del ROSSELLI favorisce ROBERTO MINUTO, il quale non sbaglia la misura del pallonetto e manda il custode a cambiare il risultato sul tabellone luminoso.

La squadra guidata dal tecnico FILIPPO BARTOLINI prova a reagire, ma capitan DE IANNUARIS e compagni tengono fino all’80’. Partita finita e coppa sul colle di CASTELNUOVO D’ELSA? Neanche per idea. Il calcio si sa, sa essere spietato, regalando in pochi minuti gioie immensi e tremende delusioni. Ed è proprio quello che si vive, in maniera diametralmente opposta, anche a TURBONE. Quando infatti DARDHA e soci sembravano avere ormai il successo in tasca ecco la clamorosa quanto rocambolesca rimonta del ROSSELLI.

Minuto 82′, sugli sviluppi di un corner la palla respinta dalla difesa valdelsana arriva fuori area a MANGANI, che coordinandosi in maniera perfetta la spedisce in fondo al sacco per l’1-1. Minuto 85′: il direttore di gara assegna un rigore agli arancioazzurri (in maglia completamente azzurra in questo caso) con CLAUDIO PAJA, subentrato nel corso della ripresa, che non sbaglia dal dischetto facendo esplodere la gioia di capitan KLARENCE KUSI e compagni e di tutti i sostenitori cigolesi in tribuna.

Per il ROSSELLI si tratta della seconda COPPA UISP messa in bacheca dopo quella strappa ai rigori nel 2019 al PONZANO. IL CASTELNUOVO ha invece mancato il bis dopo il successo nella COPPA DEL CIRCONDARIO conquistata nella stessa stagione.

