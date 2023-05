VITOLINI-CASTELFIORENTINO: ECCO LA FINALE

Saranno VITOLINI e CASTELFIORENTINO a contendersi lo scudetto 2022-’23, questo l’esito delle semifinali di ritorno che ha sancito la finalissima di MARTEDI’ PROSSIMO al TEMPIO di Empoli. Ma vediamo come sono andate le gare che hanno qualificato le due formazioni. Partiamo dal “PALATRESI” di Cerreto Guidi dove si sono affrontate VITOLINI e CASA CULTURALE SMB. Si partiva dall’1-1 dell’andata e l’avvio è tutto di marca samminiatese: sicuramente il miglior approccio da parte del team di mister NICOLA MATTEOLI in questa FINAL-EIGHT. Nonostante la supremazia territoriale, però, il vantaggio non arriva e così alla fine sono gli “ALL BLACKS” del Montalbano a sbloccare la partita sfruttando un tocco di mano in area di TADDEI che vale il calcio di rigore, trasformato da bomber “IL MAGNIFICO” SABATINI. I giallorossi samminiatesi hanno una grande chance per pareggiare con QUAGLIERINI, imbeccato da TELLOLI, ma MONTENEGRO si supera. Prima dell’intervallo il VITOLINI sembra assicurarsi il pass per la finale trovando anche il raddoppio con il solito SABATINI, lesto a insaccare dopo un errore in fase di impostazione di CICCARELLI.

Nella ripresa, però, arriva la rimonta della CASA CULTURALE: prima lo specialista QUAGLIERINI accorcia le distanze dal dischetto dopo un fallo in area ai danni di TELLOLI e poi quest’ultima firma il 2-2 finale con un preciso diagonale rasoterra dopo un liscio in area di CAMBI sul traversone basso di AYOUB. Proprio allo scadere la squadra di MATTEOLI avrebbe anche l’opportunità per qualificarsi alla sua terza finale, ma VOLTERRANI non riesce a concretizzare. Si va così alla lotteria dal dischetto, dove si erge ad assoluto protagonista il portiere del VITOLINI, ANGELO MONTENEGRO, autore di due strepitose parate mentre AYOUB calcia alle stelle il quarto rigore della CASA CULTURALE, che segna solo il primo con il solito QUAGLIERINI. Alla squadra allenata da TOMMASO BOSCHI, nonostante il primo match-point fallito da CIANTI (altrettanto bella parata di PELAGOTTI) sono sufficienti le realizzazioni di “CIOLO” LEONCINI, DELLA SCALA e BERNI.

Il giorno successivo alla PAM ARENA di SAN MINIATO BASSO, invece, sono scese in campo CASTELFIORENTINO e LE CERBAIE con i valdelsani forti del successo per 2-1 in rimonta maturato all’andata. Risultato che si è rivelato determinante ai fini della qualificazione del team di coach FILIPPO EBEYER visto il pareggio a reti bianche di questo return-match. Punteggio che non rispecchio però quanto visto in campo, dato le tante occasioni create, in maggior numero proprio da parte dei valdelsani. In apertura e in chiusura di partita, per esempio, è stato bomber “FABIONE NAZIONALE” BARTOLOTTI a fallire due ottime palle-gol mentre nel mezzo ci sono volute tre belle parate di BELLUCCI per tenere accese le speranze di qualificazione della formazione di RODOLFO “FOFFO” POLIMENI. D’AURIA e compagni che hanno effettivamente avuto le loro buone chances per passare in vantaggio, ma non sono riusciti a sfruttarle: nel primo tempo, per esempio ROMBERTO “RB5” BAMBINI non ha inspiegabilmente calciato solo davanti a NIGI, mentre nella ripresa è stato PISANO a sparare alto da ottima posizione.

