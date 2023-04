MAZZONI E NANNETTI RIBALTANO LE CERBAIE

Un passo verso la finalissima del prossimo 8 MAGGIO al TEMPIO di EMPOLI lo ha fatto il CASTELFIORENTINO. Nell’andata della seconda semifinale andata in scena al “PALATRESI” di CERRETO GUIDI, infatti, i ragazzi di mister FILIPPO EBEYER si sono imposti in rimonta per 2-1 su LE CERBAIE. Un vantaggio esiguo in vista della gara di ritorno, ma sicuramente importante. A partire meglio, però, è la formazione di RODOLFO “FOFFO” POLIMENI che, dopo aver eliminato il REAL ISOLA, una delle grande favorite per la vittoria finale, vuol provare il colpaccio anche ai danni di un’altra big del campionato. A metà primo tempo GAETANO D’AURIA e compagni colpiscono infatti un palo, mentre alla mezz’ora il direttore di gara è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. Al suo posto il quarto uomo.

Ma è sul finire del primo tempo che iniziano i fuochi d’artificio con uno scoppiettante botta e risposta: prima LE CERBAIE passa in vantaggio con LISENA su assist di GIANLUCA TAFI, poi il CASTELFIORENTINO replica quasi subito con DUCCIO MAZZONI, il quale dopo aver recuperato palla sulla propria tre quarti si invola sulla fascia, appoggia a DE MARIA e taglia in area per andare a raccogliere il lancio del compagno, trafiggendo successivamente SIMONE BELLUCCI.

La partita poi continua a farla il CASTELFIORENTINO, sebbene almeno in un’occasione LE CERBAIE si renda pericolosissima in contropiede, con SIMONE BELLUCCI che si erge ad autentico protagonista della serata tenendo in equilibrio il risultato con alcuni importanti interventi. L’ex portiere del VITOLINI, però, non può niente intorno alla mezz’ora della ripresa sulla conclusione ravvicinata di NANNETTI, che dall’altezza del vertice dell’area piccola insacca al volo tra palo e portiere.

Adesso, quindi, dopo le festività del 25 aprile l’appunto con le gare di ritorno è per MERCOLEDI’ 26 sempre al “PALATRESI” di CERRETO GUIDI con CASA CULTURALE SMB-VITOLINI e il giorno successivo GIOVEDI’ 27 alla “PAM ARENA” di SAN MINIATO BASSO per la sfida tra CASTELFIORENTINO e LE CERBAIE.

Nella foto (presa dalla pagina Facebook del dirigente LUCA “LAVA” BANDINI) il gruppo valdelsano che ha disputato la scorsa stagione.

