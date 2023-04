VITOLINI E CASA CULTURALE SMB IN PARITA’

Dopo la prima tappa dei quarti di finale, che ha visto uscire tra le altre le due compagini che hanno dominato la scena negli ultimi 4 campionati disputati, spartendosi equamente i titoli, ossia REAL ISOLA e FERRUZZA, la corsa verso il TEMPIO è proseguita a CASTELFIORENTINO, dove per la prima semifinale si sono affrontate VITOLINI e CASA CULTURALE SMB. Quello di ieri sera è stato il terzo confronto stagionale tra le due compagini, che hanno chiuso rispettivamente al 4° e al 2° posto il girone B della massima serie. Sei nei due precedenti avevano sempre avuto la meglio i samminiatesi, 1-0 alla PAM ARENA e 2-1 al MARIO PROIETTI, stavolta è uscito un pareggio. Al termine di questi primi 80 minuti, infatti, il tabellone luminoso del NERI recitava 1-1.

Così come successo nell’andata dei quarti a MONTEBORO contro il FIBBIANA, anche stavolta è il VITOLINI ad essere partito forte. I ragazzi di mister TOMMASO BOSCHI hanno infatti concretizzato una delle prime azioni ben congeniate sul versante sinistro, dove SORDI è arrivato a mettere una palla tesa e precisa all’altezza del dischetto del rigore dove BERNI non ha lasciato scampo a PELAGOTTI. Poco dopo, al termine di un fraseggio praticamente identico, invece, è stato provvidenziale proprio il portiere della CASA CULTURALE a negare il raddoppio al “MAGNIFICO” SABATINI.

Col passare dei minuti, poi, sono stati i ragazzi di mister NICOLA MATTEOLI ad esercitare una certa supremazia territoriale, anche se il pareggio è di fatto un autentico regalo della retroguardia degli “All Blacks”: su una ripartenza samminiatese, infatti, DELLA SCALA appoggia indietro dove però non si capiscono MONTENEGRO in uscita e l’altro centrale di difesa CAMBI, TELLOLI non si fa pregare e si inserisce tra i due spedendo la palla in rete. La prima frazione, nonostante sia stata la CASA CULTURALE a cercare maggiormente di fare la partita, visto anche l’immediato svantaggio, le migliori occasioni sono state proprio per il VITOLINI, che in un paio di circostanze ha impegnato PELAGOTTI.

Decisamente equilibrata la ripresa dove le due compagini si sono date battaglia sotto il profilo agonistico, ma dove alla fine non si è registrato nessuna occasione degna di nota. Tutto rimandato quindi al return match di MERCOLEDI’ prossimo 26 aprile quando al “PALATRESI” di CERRETO GUIDI si ripartirà da questo 1-1 con una finestra sul TEMPIO di via delle Olimpiadi a Empoli, dove entrambe sognano di fare nuovamente ingresso.

Nella foto (presa dalla pagina Facebook del Vitolini) il match-winner EDOARDO BERNI, votato MVP degli All Black dai responsabili social del club del Montalbano.

