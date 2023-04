NIGI PORTA IL CASTELFIORENTINO IN SEMIFINALE

Un’altra gara terminata ai calci di rigore a sancire il grande equilibrio di queste FINAL-EIGHT, ha sancito la fine dei quarti di finale, delineando il quadro delle semifinali scudetti. Stavolta a prevalere nella lotteria dal dischetto è stato il CASTELFIORENTINO, trascinato dal proprio portiere MAURIZIO NIGI. Ma andiamo per ordine. Sul sintetico di SANTA MARIA, dopo la sconfitta per 1-0 subito all’andata, i campioni in carica della FERRUZZA devono cercare la rimonta per non abdicare subito il trono, ma nei primi 40 minuti non succede praticamente niente e di conseguenza è più che logico il pari a reti bianche con cui si torna nell’intervallo.

Nella ripresa, invece, il team di MAURO “EL LOCO” PARENTINI prova a fare qualcosa in più ed ha una buona chance con JONATHAN “ZLATAN” ANGERAME, ma un difensore è provvidenziale a chiudere in angolo proprio all’ultimo momento. Poco prima della mezz’ora del secondo tempo, però, i bianconeri fucecchiesi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di VANNI, reo di un fallo di reazione ai danni di POSARELLI. Nonostante l’uomo in meno, per, due minuti più tardi la FERRUZZA riesce ugualmente a sbloccare il risultato con UMBERTO BOTRINI, pareggiando così il conto rispetto al match di andata.

A questo punto, forti anche della superiorità numerica, i ragazzi di mister FILIPPO EBEYER si riversano in avanti per provare a segnare quel gol che eviterebbe i rigori spalancando loro le porte della semifinale. La FERRUZZA, però, tiene bene e allora la soluzione dagli undici metri diventa inevitabile. E qui è decisamente l’estremo difensore castellano a prendersi la scena parando ben tre penalty con il quarto che viene calciato direttamente fuori dal giocatore ferruzzino. Con il minimo sindacale, due realizzazione, il CASTELFIORENTINO ha così la meglio e raggiunge LE CERBAIE nella seconda semifinale, la cui gara di andata andrà in scena DOMANI a CERRETO GUIDI mentre il ritorno è in programma GIOVEDI’ 27 aprile alla PAM ARENA di SAN MINIATO BASSO.

STASERA, invece, alle 21.30 al NERI di CASTELFIORENTINO spazio all’andata della prima semifinale, quella tra VITOLINI e CASA CULTURALE SMB che si sono già affrontate due volte nella regular season del girone B con altrettante vittorie dei giallorossi samminiatesi. Il ritorno è in programma MERCOLEDI’ 26 APRILE a CERRETO GUIDI.

Nella foto (presa dalla pagina Facebook dell’Usd Gambassi) il portiere del CASTELFIORENTINO, MAURIZIO NIGI protagonista assoluto del doppio confronto con la FERRUZZA.

