FESTA LE CERBAIE DAL DISCHETTO

Per la seconda volta consecutiva sono stati necessari i calci di rigore per decretare la terza semifinalista. Dopo la CASA CULTURALE SMB, ai danni della COMPUTER GROSS, stavolta la lotteria dal dischetto sorride a LE CERBAIE, che elimina una delle favoritissime per la vittoria finale, il REAL ISOLA. Così come all’andata la partita è maschia e molto accesa dal punto di vista agonistico ma, complice anche un terreno di gioco non in perfette condizione, abbastanza deludente sotto il piano del gioco e delle occasioni da rete.

Inevitabile, quindi, che a sbloccare il risultato sia una situazione da palla inattiva: corre il 29′ infatti quando, sugli sviluppi di una punizione dal settore di sinistra, MATTEO MEROLA disegna una velenosa traiettoria che attraversa tutta l’area di rigore e si insacca nell’angolino alla sinistra di SIMONE BELLUCCI, senza che nessuno tocchi la palla. Il vantaggio della truppa di FILIPPO “GENERALE” MARTINI rimette quindi in totale equilibrio il doppio confronto, dopo il 2-1 maturato all’andata a SANTA MARIA in favore della squadra di RODOLFO “FOFFO” POLIMENI. Biancorossi che un minuto più tardi raggiungerebbero il pareggio con SIENI, al posto giusto nel momento giusto per spingere in rete sulla linea di porta una sponda area di SAMB all’altezza del secondo palo sugli sviluppi di una punizione. Il guardalinee, però, alza la bandierina e il direttore di gara annulla per fuorigioco proprio dell’ex ROSSELLI al momento dello stacco aereo.

Di fatto le emozioni finiscono tutte qui. Per il resto, infatti, la partita si gioca soprattutto a centrocampo con diverse situazioni da palle inattive e molti duelli individuali, ma senza che i due portieri debbano compiere particolari interventi. L’unica vera chance di segnare capita nei minuti finali al REAL ISOLA, ma il diagonale scoccato dal lato corto dell’area di rigore termina di poco sul fondo alla destra di BELLUCCI. Si rende così necessaria la lotteria dei penalty con LE CERBAIE chiamate ad aprire la serie. Proprio i biancorossi sono i primi a fallire, ma BELLUCCI para il quarto tentativo gialloblù di GENTILE e, dopo le realizzazioni di TAFI e LUNARDI si va quindi ad oltranza. Proprio il portiere de LE CERBAIE sbaglia il sesto rigore facendosi parare la conclusione dal collega isolano, ma SARDELLI spreca il match-point calciando sul palo.

Nelle due successive tornate LE CERBAIE vanno a segno mentre sull’ottava esecuzione isolana BELLUCCI vola alla sua destra a neutralizzare la conclusione di VOLPINI. E’ finita, LE CERBAIE approdano in semifinale, come prima rappresentante del girone A dopo le qualificazioni di VITOLINI e CASA CULTURALE SMB, rispettivamente 4a e 2a al termine della regular season del girone B. Stasera ultimo quarto di ritorno ancora a SANTA MARIA con CASTELFIORENTINO e FERRUZZA che ripartono dall’1-0 dell’andata in favore dei valdelsani.

Nella foto (tratta dal video di 80° Minuto Channel) le due formazioni schierata al centro del campo per i saluti iniziali.

