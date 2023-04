IMPRESA CASA CULTURALE

Emozioni a non finire al “CECCHI” di Limite sull’Arno per il secondo quarto di finale di ritorno, che ha delineato la prima semifinale scudetto: sarà infatti la CASA CULTURALE SMB ad affrontare il VITOLINI. I samminiatesi sono infatti riusciti nell’impresa di rimontare il 3-1 subito all’andata a MONTEBORO dalla COMPUTER GROSS, prevalendo poi al termine di un’infinita sequenza di calci di rigore. Ma andiamo con ordine.

Nella prima parte di gara a tenere banco sono gli infortuni con mister NICOLA MATTEOLI che deve rinunciare al proprio centravanti VOLTERRANI e il collega MORENO GAINI, che deve invece fare a meno di GIOVANNUZZI in difesa e MECCA in mezzo al campo. Botta e risposta, poi, poco prima dell’intervallo con la COMPUTER GROSS che passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di ELIA RAGIONIERI, lasciato colpevolmente solo dalla difesa samminiatese sugli sviluppi di una punizione laterale, e la CASA CULTURALE che risponde 6 minuti più tardi con rigore trasformato dallo specialista FABIO QUAGLIERINI. Un gol fondamentale per i giallorossi, perché arrivare all’intervallo sotto di un gol avrebbe probabilmente rappresentato una montagna troppo ripida da scalare. Invece, l’immediato 1-1 ha dato ulteriore linfa a TELLOLI e compagni, che fin dal primo minuto della ripresa hanno dovuto rinunciare anche all’esperto difensore BECHERINI, rimasto negli spogliatoi per un problema muscolare.

Intorno a metà frazione la CASA CULTURALE alza ulteriormente il proprio baricentro e va vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da CICCARELLI. Forcing che viene però premiato intorno alla mezz’ora con il 2-1 firmato da TADDEI. A questo punto i giallorossi ci credono d’avvero, manca solo un gol per portare la sfida ai rigori. E la grande occasione c’è l’ha ancora QUAGLIERINI quando quasi allo scadere l’arbitro assegna un secondo rigore alla CASA CULTURALE, che nell’arco del match aveva chiesto anche altri due tiri dagli undici metri per altrettanti sospetti tocchi di mano in area, ma stavolta l’attaccante di mister MATTEOLI cambia angolo e SIMONE VITI respinge.

Sembra la svolta per la COMPUTER GROSS, che ha scampato il pericolo, ma anziché piangersi addosso la CASA CULTURALE insiste nella propria pressione e al secondo dei 5 minuti di recupero concessi trova ugualmente il 3-1 che riequilibra totalmente il doppio confronto: assist di QUAGLIERINI in orizzontale al limite dell’area per l’accorrente AYOUB, che di prima intenzione trova il pertugio giusto per trafiggere VITI. Si va quindi alla lotteria dei rigori. Una serie quasi infinita di esecuzioni dal dischetto che alla fine premia 11-10 la CASA CULTURALE, non andata a segno solo con DENTI, mentre alla formazioni di MORENO GAINI sono stati fatali gli errori di RAGIONIERI e MACCANTI.

Stasera si torna invece in campo alla PAM ARENA di San Miniato Basso, dove alle 21.30 LE CERBAIE e REAL ISOLA ripartiranno dal 2-1 dell’andata in favore dei ragazzi di mister RODOLFO “FOFFO” POLIMENI.

Nella foto (d’archivio) FABIO QUAGLIERINI della CASA CULTURALE SMB, autore di 2 gol e un assist tra andata e ritorno

