VITOLINI PRIMA SEMIFINALISTA MA CHE PAURA

La prima semifinalista nella corsa allo scudetto 2022-’23 è il VITOLINI. La formazione di mister TOMMASO BOSCHI è infatti riuscita ad eliminare il FIBBIANA, nonostante la sconfitta per 2-0 maturata alla PAM ARENA di San Miniato Basso. Il “CIOLO” LEONCINI e compagni sono infatti stati premiati dal successo per 3-0 maturato all’andata a MONTEBORO, ma i ragazzi di mister FRANCESCO “RAGNO” GUAZZINI sono sicuramente usciti a testa altissima. I neroverdi hanno infatti interpretato alla grande la partita sfiorando la clamorosa impresa.

Fin dalle prime battute il FIBBIANA parte infatti con il piede premuto sull’acceleratore e, dopo esserci andata vicino con CRESTI in avvio, trova il vantaggio intorno al quarto d’ora con un colpo di testa di TREMOLANTI sugli sviluppi di una punizione. A questo punto, però, l’ex tecnico del Lazzeretto è costretto a due cambi forzati per gli infortuni di ROSATO e INTRECCIALAGLI, ma è alla mezz’ora che si registra un altro episodio che potrebbe decidere la partita: l’autore del vantaggio fibbianese TREMOLANTI viene infatti espulso per un fallo reputato dall’arbitro da ultimo uomo, in quanto secondo il direttore di gara sussisterebbero i canoni per la chiara occasione da rete.

Nonostante l’uomo in meno per quasi un ora, comunque, il FIBBIANA getta il cuore oltre l’ostacolo e continua ad attaccare riuscendo a raddoppiare nella ripresa con SAITTA. A questo punto un altro gol di TAMPUCCI e compagni avrebbe portato la contesa alla lotteria dei calci di rigore. Il VITOLINI, però, gestisce bene gli ultimi minuti e nonostante un generoso forcing degli avversari non rischia mai seriamente di incassare il terzo gol. Adesso CIANTI e soci attendono il proprio avversario, che uscirà dal quarto di ritorno di stasera al “CECCHI” di Limite sull’Arno tra CASA CULTURALE SMB e COMPUTER GROSS. Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore dei “REDS” di MORENO GAINI.

Nella foto (presa dalla pagina Facebook del Vitolini) “CIOLO” LEONCINI nominato MVP del quarto di finale di ritorno da parte della società.

