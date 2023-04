UNA MAGIA DI FABIONE STENDE LA FERRUZZA

A conclusione dell’andata dei quarti di finale anche l’ultima sfida, andata in scena al “Cecchi” di Limite sull’Arno, non certo il miglior palcoscenico per una parata di stella come quella a cui si è assistito giovedì sera, è terminata con il successo della squadra qualificatasi a queste FINAL-EIGHT con la peggior posizione. Tra i campioni in carica della FERRUZZA, giunta 2a nel girone A e il CASTELFIORENTINO, terzo nell’altro raggruppamento di serie A, l’ha spuntano infatti i secondi grazie ad un’autentica perla di “FABIONE NAZIONALE” BARTOLOTTI. Il centravanti della formazione di mister FILIPPO EBEYER, infatti, indovino il set con una strepitosa conclusione dalla lunga distanza, mettendo a referto probabilmente il più bel gol da quando veste la maglia del CASTELFIORENTINO.

Per il resto, complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni, non si è assistito ad un match particolarmente spettacolare dal punto di vista delle occasioni create anche se giocato complessivamente ad alto ritmo per quasi tutti gli 80 minuti. La squadra di mister MAURO “EL LOCO” PARENTINI può rammaricarsi per un rigore fallito da JONATHAN “ZLATAN” ANGERAME, e concesso per un fallo di mano di LORENZO VALENTI, che si è fatto ipnotizzare da MAURIZIO NIGI, bravo ad indovinare l’angolo alla sua destra. Tutto questo nel primo tempo, dove per il resto si sono registrate solo una parata non particolarmente impegnativa del portiere bianconero ed un tiro di MATTIA MORELLI ribattuto.

La musica non cambia nemmeno nella ripresa con le due squadre che si danno battaglia soprattutto a centrocampo mentre a livello di palle gol si registrano per la FERRUZZA un colpo di testa di BERTELLI sugli sviluppi di un corner e un tentativo di PAGNI, contrato proprio all’ultimo momento, e per il CASTELFIORENTINO un paio di contropiede che potevamo essere gestiti meglio ed una rete annullata a MIRASHI per fallo sul portiere. Discorso qualificazione comunque ancora apertissimo, che si deciderà VENERDI’ PROSSIMO alle 21.30 a SANTA MARIA.

