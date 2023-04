LE CERBAIE SORPRENDE IL RELA ISOLA

Non finiscono le sorprese in questa prima tornata di gare dei quarti di finale ‘scudetto’. Dopo il netto successo del VITOLINI sul FIBBIANA e quello ancor più a sorpresa della COMPUTER GROSS sulla CASA CULTURALE, ieri sera è stata LE CERBAIE a sorprendere il REAL ISOLA sancendo così la terza vittoria in altrettante gare delle squadre che si sono qualificate a questa FINAL-EIGHT con una posizione peggiore. A Santa Maria la formazione di mister RODOLFO “FOFFO” POLIMENI approccia bene la sfida facendo densità in mezzo al campo e colpendo al primo affondo con MATTEO PENTA, abile a proteggere palla nel cuore dell’area di rigore e a spedirla in rete con il sinistro, sull’uscita del portiere gialloblù.

La banda del “GENERALE” FILIPPO MARTINI ha provato a reagire, ma riuscendo a rendersi pericolosa soltanto in un paio di circostanze con una girata da dentro l’area deviata in corner da SIMONE BELLUCCI e con una conclusione alta da buona posizione, proprio su azione da calcio d’angolo, di LUCA VOLPINI. La musica non cambia nemmeno nella ripresa con LE CERBAIE chiuso a protezione della propria metà campo e il REAL ISOLA che finisce per sbattere continuamente sulla linea difensiva biancorossa, guidata da un ottimo ROBERTO “RB5” BAMBINI. L’unica vera chance capita a FRANCESCO GENTILE, subentrato da poco, che in spaccata spara clamorosamente alto a porta vuota.

Il capolavoro della squadra di mister “FOFFO” POLIMENI sembra concretizzarsi nei minuti finali quando una clamorosa ingenuità tra LUCA GUARINO, anche lui entrato nella ripresa, e CAPITAN FRANCESCO ROSSI consente al neo entrato MAIKOL PAGLIARULO di recuperare palla e, appena fatto ingresso in area, piazzare con il sinistro la palla nell’angolino più lontano, alla sinistra del portiere isolano. Un 2-0 che avrebbe spalancato nuovi scenari, ipotecando di fatto la qualificazione, ma che dura solo fino all’ultimo dei 5 minuti di recupero concessi, quando in seguito ad un corner battuto rapidamente LORENZO SARDELLI, lasciato colpevolmente solo, irrompe di testa sul traversone mancino di GUARINO, lasciando di sasso BELLUCCI per la rete che permette al REAL ISOLA di poter guardare al ritorno con maggior fiducia.

Nella foto una fase di gioco della sfida andata in scena a Santa Maria

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati