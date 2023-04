1° ROUND ALLA COMPUTER GROSS

Ci sono ancora le gare di ritorno, ma la sagoma della prima SEMIFINALE SCUDETTO che sta andando delineandosi ha i contorni del DERBY DEL MONTALBANO. Dopo il VITOLINI, che ha messo in cassaforte la qualificazione con il 3-0 di lunedì sera al FIBBIANA, ieri sera sempre a MONTEBORO è toccato alla COMPUTER GROSS mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di MORENO GAINI si è infatti imposta per 3-1 sulla CASA CULTURALE SMB.

Ottimo l’approccio al match dei “reds”, che disputano una prima metà di primo tempo a gran ritmo, trovando anche due reti che indirizzano la sfida. Grande protagonista MATTIA POSANI, che prima sblocca il risultato al 9′ e poi offre un cioccolatino a MARCO “PISANO” CAPRIOTTI, un altro dei nostri Palloni d’Oro, che scarta con accuratezza e spedisce in rete per il raddoppio. A questo punto, dopo i due schiaffoni, esce fuori la squadra di mister NICOLA MATTEOLI, che prende in mano le redini del gioco per i restanti minuti della prima frazione con la COMPUTER GROSS che al contrario tira un po’ il fiato.

Pressione che i samminiatesi riescono a far fruttare proprio un attimo primo dell’intervallo: mancano infatti venti secondi alla fine dell’ultimo dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro quando MECCA atterra in area VOLTERRANI costringendo il direttore di gara ad indicare il dischetto. Ad incaricarsi del rigore è lo specialista FABIO QUAGLIERINI, che non sbaglia sebbene VITI intuisca la traiettoria.

A rimettere le cose apposta per la COMPUTER GROSS, però, ci pensa MACCANTI in avvio di ripresa quando insacca di testa un perfetto cross di MECCA, che si fa quindi perdonare l’ingenuità sul rigore. La CASA CULTURALE prova a reagire ma si scontra sovente contro il muro “rosso” eretto da LASCHETTI e RAGIONIERI, che giganteggiano sulle palle alte. Così è il solito QUAGLIERINI ad andare più vicino di tutti a riaprire nuovamente la contesa, ma stavolta la sua conclusione da appena dentro l’area si stampa sulla traversa.

I ragazzi di mister GAINI non riescono invece ad arrotondare il punteggio in contropiede, rendendosi pericolosi soltanto un paio di volte con MECCA e MACCANTI. Ma sarebbe stata oggettivamente una punizione troppo severa per TELLOLI e compagni, che adesso saranno chiamati alla “remuntada” MERCOLEDI’ PROSSIMO 12 APRILE al “CECCHI” di LIMITE SULL’ARNO.

Nella foto (d’archivio), FILIPPO “PIPPO NAZIONALE” SQUARCINI e IACOPO LASCHETTI, due colonne della COMPUTER GROSS

