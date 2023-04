VITOLINI CON UN PIEDE IN SEMIFINALE

Sono bastati pochi secondi al VITOLINI, vice campione in carica, per inaugurare la FINAL-EIGHT 2023. Nell’andata del primo quarto di finale a Monteboro contro il FIBBIANA, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, i ragazzi di mister TOMMASO BOSCHI sono infatti passati in vantaggio quando il cronometro non segnava ancora il minuto di gioco: a sbloccare la situazione ci ha pensato il pallone d’oro 2016 MATTIA “CIOLO” LEONCINI con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Passano altri otto giri di lancette e ancora un corner è fatale alla squadra di coach FRANCESCO “RAGNO” GUAZZINI: stavolta a girare di testa in rete è SORDI. A calare il tris ci pensa poi al 10′ della ripresa COSIMO “IL MAGNIFICO” SABATINI. Colpito a freddo, al ritorno il FIBBIANA dovrà far tesoro di questo incontro per non ripetere l’approccio e provare un’impresa che avrebbe del clamoroso.

L’appuntamento è per MARTEDI’ PROSSIMO alle 21.30 alla PAM ARENA di SAN MINIATO BASSO.

Nella foto l’immagine con cui il Vitolini ha festeggiato la qualificazione alla Final Eight sulle proprie pagine social

