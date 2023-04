ROAD TO TEMPIO: MAGNIFICHE OTTO A VOI!

Ancora un po’ di attesa e poi da lunedì si accenderanno le luci sulla final-eight, che dopo 12 partite in 15 giorni ci condurrà alla finalissima del TEMPIO, in programma LUNEDI’ 8 MAGGIO. Quattro sfide stellari ci attendono. Quattro partite che potrebbero già essere ognuna una possibile finale, talmente elevata è la caratura delle 8 MAGNIFICHE SORELLE che hanno chiuso la prima fase ai primi 4 posti dei due gironi della serie A.

Il primo match del cartellone è quello tra il FIBBIANA di “RAGNO” GUAZZINI e il VITOLINI di TOMMASO BOSCHI, vice campione in carica. Fischio d’inizio LUNEDI’ 3 APRILE alle 21.30 a MONTEBORO. Stesso campo che il giorno successivo, con inizio sempre alla stessa ora, ospiterà la sfida tra CASA CULTURALE SMB e COMPUTER GROSS. I giallorossi samminiatesi, guidati da NICOLA MATTEOLI sono una delle grandi favorite alla vittoria finale mentre i “reds” di MORENO GAINI sono apparsi un po’ in calo in questa seconda parte di stagione dopo un ottima prima metà. Si tratta di un remake del quarto di finale del 2019 vinto dalla CASA CULTURALE con un gol di Greco al ritorno dopo il pareggio a reti bianche dell’andata.

MERCOLEDI’ 5 APRILE invece spazio a REAL ISOLA e LE CERBAIE. Il palcoscenico è quello di SANTA MARIA, l’orario il medesimo dei due giorni precedenti. La truppa del “GENERALE” PIPPO MARTINI è l’unica squadra ad arrivare da imbattuta alla fase finale, ma il team di RODOLFO “FOFFO” POLIMENI ha tutte le carte in regola per ambire alla qualificazione. Ultimo incontro quello che GIOVEDI’ 6 APRILE alle 21.30 al “CECCHI” di LIMITE SULL’ARNO vedrà di fronte i campioni in carica della FERRUZZA e il CASTELFIORENTINO. I bianconeri di MAURO “EL LOCO” PARENTINI hanno stravinto il girone A insieme al FIBBIANA, contro cui hanno fin qui rimediato in casa l’unica sconfitta stagionale, mentre la truppa di FILIPPO EBEYER ha centrato la qualificazione con la terza piazza dopo un avvincente volata finale con VITOLINI e POLISPORTIVA ROSSELLI. Decisiva propria la vittoria nello scontro diretto contro quest’ultimi alla penultima giornata.

Questo il tabellone completo con le date delle gare di ritorno e di quelle dei turni successivi.

QUARTI ANDATA RITORNO SEMIFINALI FINALE FIBBIANA 03/04/2023 11/04/2023 VITOLINI Monteboro Pam Arena And. 17/04/2023 Rit. 26/04/2023 Castelfiorentino Cerreto Guidi CASA CULTURALE 04/04/2023 12/04/2023 COMPUTER GROSS Monteboro Limite 08/05/2023 AL TEMPIO REAL ISOLA 05/04/2023 13/04/2023 LE CERBAIE Santa Maria Pam Arena And. 18/04/2023 Rit. 27/04/2023 Cerreto Guidi Pam Arena FERRUZZA 06/04/2023 14/04/2023 CASTELFIORENTINO Limite Santa Maria

