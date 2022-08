DINICE ALLA GUIDA DEL TEAM ARCOGAS

Agosto volge ormai al termine e con l’avvento di settembre inizia ufficialmente il count-down verso il fischio d’inizio della nuova stagione di CALCIO MAGGIORE. L’appuntamento, ricordiamolo, è per venerdì 23 con i primi anticipi. Proprio in questi giorni, però, stanno partendo i vari raduni che contraddistinguono l’inizio della preparazione fisica. Tra le novità delle ultime settimana c’è il cambio di guida tecnica al timone del TEAM ARCOGAS. Lo storico sodalizio vinciano del presidentissimo RIGUCCINI ha infatti nominato SANDRO DINICE come nuovo allenatore.

L’ex mister del Pinocchio, con cui ha chiuso la carriera calcistica da portiere per sedersi subito in panchina, prende il posto di BUTRON e porta sicuramente una buona dose di esperienza oltre ad una sana e genuina passione per questo sport. Rimasto fermo in questo periodo contrassegnato dalla pandemia per la decisione del club samminiatese di non iscriversi lo scorso anno (e nemmeno quest’anno per la verità) ha dimostrato sulla panchina dei giallorossi di essere anche un allenatore in grado di trasmettere alla squadra le proprie idee.

Sotto la sua guida il Pinocchio, oltre che giocare un buon calcio, si è anche tolto la soddisfazione di arrivare per ben due volte al TEMPIO in occasione delle finali di Coppa Amatori 2014 e 2018, vincendo 3-1 la prima gara con l’Agriturismo Pallerino e arrendendosi solo ai calci di rigore alla Cdp Sovigliana Vintage nella seconda. Si apre insomma un nuovo capitolo per il Team Arcogas, dopo la lunga gestione Malvolti e le ultime stagioni targate Butron.

IN BOCCA AL LUPO!!

