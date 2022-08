IL 4 MORI SI RIPRENDE IL CALCIO MAGGIORE

Non ce ne vogliano le altre realtà ma un CALCIO MAGGIORE senza 4 MORI non ha il solito appeal. E’ per questo che abbiamo accolto con immenso piacere la chiamata del nostro amico ROBERTO “LOMBO” SALVADORI, che ci metteva al corrente del fatto che nel prossimo campionato ci sarebbe stato nuovamente anche lo storico sodalizio empolese. Dovrà ripartire dal torneo cadetto, come succede per ogni nuova iscritta, ma poco importa. Dopo anni di difficoltà a causa della pandemia, in casa quattromorina c’è solo una grande voglia di tornare a fare quello che più ci piace: riassaporare il clima partita.

Sarà anche un 4 MORI visibilmente rinnovato quello che prenderà parte da grande favorito al prossimo girone B di Serie B. Il primo tassello nuovo, dopo l’era “STRAMAC” CIANI, è andato a colmare la casella della panchina, affidata ad un grande ex come MICHEL BECONCINI. Già storico portiere gialloblù, infatti, BECONCINI ha accettato la corte di “LOMBO” SALVADORI, dopo l’esperienza delle ultime stagioni alla guida dell’Avane Figc, con cui nell’ultimo campionato ha centrato la qualificazione ai play-off di 3a Categoria. Insieme a lui arriverà anche il figlio DYLAN, mentre gli altri volti nuovi sono quelli di MATTEO ANGIO’, DAVIDE CARBONE, VITTORIO MONTUCCHIELLI, MATTIA COSTA, GUIDO MARCONCINI, LEONARDO MASSINI e NICCOLO’ SCARNICCI.

In questo anno di stop il 4 MORI ha nel frattempo preso in gestione il campo sportivo di Pozzale, che cambia quindi denominazione da “BISTECCA” a “LOMBO STADIUM”, operando un profondo restyling tanto del terreno di gioco quanto degli spogliatoi, in cui adesso campeggia sulle pareti lo stemma del 4 MORI.

“Quasi superfluo dire che siamo carichi a molla per questo ritorno – ammette proprio ROBERTO “LOMBO” SALVADORI – e la grande partecipazione alla cena di presentazione ne è stata la miglior testimonianza. Siamo contenti che diverse squadre abbiano ripreso l’attività e che ci sia stato comunque un incremento rispetto alle partecipanti dello scorso anno. Da parte nostra, nel nostro piccolo, vogliamo con il nostro grande entusiasmo provare a dare un ulteriore contributo alla ripartenza del calcio amatoriale perché si possa finalmente tornare a viverlo come prima”.

