LA SERIE B 2022-’23 AVRA’ TRE GIRONI

13 dicembre 2021 in Champions League. 26 luglio 2022 in Serie B Uisp. Quale analogia lega queste due date a distanza di oltre sette mesi l’una dall’altra. Un errore in fase di sorteggio. Che si tratti della massima competizione internazionale per club a livello professionistico o del secondo livello del torneo amatoriale dell’empolese-valdelsa, infatti, una gaffa può essere sempre dietro l’angolo. Se l’Uefa ha scaricato l’errore sul software esterno che gestisce i vari paletti negli abbinamenti della fase ad eliminazione diretta, più meramente umano evidentemente è stato il disguido che ha portato i rappresentanti Uisp a dimenticarsi di inserire la pallina contenente il nome del MARCIGNANA. Così, già terminato il sorteggio, il presidente ROBERTO CELLAI si è trovato costretto ad annullarlo e a procedere ad un seconda operazione, sempre con l’ausilio della mano della presidente del Comitato di via XI Febbraio, ARIANNA POGGI.

E questo, quindi, l’esito definitivo dell’estrazione delle palline dall’urna, con il girone D che è comunque rimasto sempre il primo da dove partire ad inserire tutte le partecipanti. La seconda nell’E e nella terza nel C, ripetendo quest’ordine fino alla fine del sorteggio per ogni estrazione.

GIRONE C GIRONE D GIRONE E YOUNG BOYS TEAM ARCOGAS BRUSCIANA CAMPAGNOLA MASSARELLA MARTIGNANA PONTE A ELSA VALDORME MALMANTILE STRETTOIO PUB SAN PANCRAZIO SPICCHIESE SAN QUIRICO LE BOTTEGHE BORGANO REAL PAVO FIURATI MARCIGNANA PITTI SHOES LISERA POL. CORNIOLA SAN CASCIANO SOVIGLIANA CASENUOVE GAMBASSI CASOTTI BALCONEVISI VINCI MARCIALLA ORTIMINO MOLINESE UNIONE VALDELSA MASTROMARCO 4 MORI MONTERAPPOLI

Tre gruppi tutto sommato abbastanza eterogenei, dove però spiccano inevitabilmente le quattro squadre con alle spalle tanti campionati di Serie A: lo STRETTOIO PUB del nuovo mister STEFANO DELL’AGNELLO, grande favorita del girone A (dove si deve comunque guardare dalla concorrenza di un ambizioso MASTROMARCO); il 4 MORI di MICHEL BECONCINI (già ex portiere gialloblù ed allenatore nelle ultime stagioni all’Avane in 3a Categoria Figc), verso cui pende il pronostico nel raggruppamento B e MARTIGNANA (tornato a camminare da solo dopo la fusione col CORNIOLA C.T., sotto la guida del giallonero per eccellenza ANDREA BUCALOSSI) e CASOTTI (prontamente tornato in pista dopo non aver chiuso la passata stagione, con il nuovo allenatore DANIELE DIVITO), che si contendono lo scettro di favorite nel gruppo C. Queste comunque le griglie, in stile Formula1, complete:

Per quanto riguarda la formula quest’anno non ci sarà nessuna promozione diretta. Le prime tre classificate di ciascun girone si qualificano infatti ai play-off, dove saranno divise in tre triangolari. Le vincenti di ogni triangolare accederanno alla Serie A 2023-’24, mentre le tre seconde classificate si sfideranno in un altro gironcino in cui la vincente si prenderà l’ultimo posto disponibile per salire al piano di sopra.

Rispetto a quanto comunicato inizialmente (15-16 settembre), dopo un dibattito con i vari rappresentanti delle squadre proprio martedì scorso nella riunione di Ponte a Elsa, l’inizio del campionato è stato posticipato al week-end del 22 e 23 settembre mentre la pausa per le feste natalizie inizierà a partire dal 20 dicembre e si protrarrà fino al 26 gennaio 2023. La regular season si chiuderà quindi il fine settimana del 25 e 26 marzo.

