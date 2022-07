ECCO LA NUOVA SERIE A

L’ormai tradizionale riunione di luglio, è stato bello tornare a vedere la sala esterna del Circolo Arci “Ristori” di Ponte a Elsa piena di vip del nostro CALCIO MAGGIORE, ha ufficialmente aperto la nuova stagione. Lunedì sera sono infatti stati sorteggiati i nuovi gironi del campionato 2022-’23, che vedrà 55 squadre ai nastri di partenza invece delle 50 della passata annata. L’incremento è dovuto al ritorno di ben 9 società che si erano prese un anno sabbatico per il Covid (LISERA, MASTROMARCO, PONTE A ELSA, 4 MORI, MARCIGNANA, MARTIGNANA, BORGANO, SAN CASCIANO e SPICCHIESE) e all’ingresso di una debuttante assoluta, il MALMANTILE. Mentre sono state 5 le defezioni (PONZANO, LAZZERETTO, CORAZZANO, LE BOTTEGHE ‘B’ e la fusione tra CORNIOLA C.T. e CORNIOLA EMMETEX). Tre, invece, i cambi di denominazione con la CDP LIMITE che è diventata LIMITESE, la VIRTUS TAVARNELLE che si è trasformata in REAL PAVO FURIATI e la SESA che è passata ad essere COMPUTER GROSS.

A ridursi è stato però il numero delle partecipanti alla Serie A, visto che dei 3 ripescaggi necessari per riportare l’organico a 24 squadre come l’anno scorso ne è stato portato a termine soltanto uno tra quelle aventi diritto, ossia la LIMITESE del duo SALVINI–TURCHETTI e del più grande diesse del CALCIO MAGGIORE, STEFANO “PASTINA” SCAPPINI. Durante l’assemblea la richiesta di salire di categoria è stata estesa anche a tutte le altre realtà, ma nessuno si è offerto. La nuova massima categoria sarà quindi composta da 22 formazioni, che sono state così sorteggiate.

GIRONE A GIRONE B GAVENA POL. ROSSELLI FERRUZZA CASA CULTURALE SMB COMPUTER GROSS REAL ISOLA SCALESE VITOLINI POL. CERTALDO ARCI CERRETO GUIDI BOCCACCIO BASSA LE CERBAIE LIMITESE FIBBIANA LA SERRA CASTELNUOVO G.S. SCIANO PIAGGIONE VILLANOVA CASTELFIORENTINO G.S. ALLENDE STABBIA

Come sempre le prime 8 dello scorso campionato (in realtà 7 perché l’8a era il LAZZERETTO che non si è iscritto), in qualità di teste di serie sono state sorteggiate per prime alternativamente nei due raggruppamenti (la prima estratta è stata inserita nel girone B e così via). Due per parte, in maniera del tutto casuale, sono finite anche le 4 neopromosse con il derby di Certaldo tra BOCCACCIO e POLISPORTIVA che si disputerà nel girone A e quello ‘mediceo’ tra CERRETO GUIDI e STABBIA nel B.

Di seguito invece le nostre griglie di partenza, in stile Formula1, dei due raggruppamenti con le solite FERRUZZA (campione in carica) e CASA CULTURALE SMB favoritissime per il 1° posto. Tra le possibili outsider per la qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale), passano le prime 4 di ogni gruppo, abbiamo inserito il FIBBIANA, che già lo scorso anno fu una delle protagoniste e la POLISPORTIVA ROSSELLI, che in questa fase di mercato ha piazzato tre colpi da 90 come MAFFEI dalla FERRUZZA (raggiunge l’ex compagno CAMPOBASSO), e BALDASSERINI e FARRAKU dal REAL ISOLA.

GIRONE A

GIRONE B

Per quanto riguarda le retrocessioni quest’anno non ce ne sarà nessuna diretta, ma passeranno tutte dai play-out, a cui parteciperanno le ultime 3 classificate. Saranno così formati due triangolari con la vincente che si salva e l’ultima che scende al piano di sotto. Le 3 seconde classificate si affronteranno invece in un altro gironcino in cui soltanto la prima rimarrà nell’olimpo del CALCIO MAGGIORE. Le piazzate dal 5° all’8° posto andranno invece a comporre il tabellone della COPPA UISP, che nella prima fase prevede la disputa di due raggruppamenti da 4 team ciascuno con gare di sola andata e successive semifinali tra le prime 2 classificate.

