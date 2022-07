FERRUZZA, NIENTE TRIPLETE

Appena 16 giorni dopo la finalissima che ha assegnato il titolo regionale, FERRUZZA e Gatto Verde Calcinaia sono tornate a incrociare i tacchetti nella semifinale per l’alloro tricolore. Se nella prima occasione ebbero la meglio gli uomini di mister MAURO “EL LOCO” PARENTINI, conquistando il double campionato zonale/regionale, stavolta sono stati i pisani a gioire nell’ultima con la maglia della FERRUZZA di MAFFEI. E pensare che la partita la fanno sempre i bianconeri fucecchiesi, i quali costringono i gialloverdi del Circolo di Calcinaia nella propria metà campo: la formazione di Giuseppe Amodeo di fatto oltrepassa la metà campo con il possesso della palla soltanto in tre circostanze e non tira mai in porta.

La FERRUZZA, però, non riesce a scardinare la difesa gialloverde e i tempi regolamentari si chiudono a reti bianche. Si va così ai calci di rigore dove, a differenza dei quarti di finale regionali quando ebbe la meglio sul Vitolini, stavolta il club dell’omonima contrada di Fucecchio è costretto ad arrendersi per 5.4. Un epilogo di finali nazionali quanto mai amaro, quindi, per VANNI e compagni che sono costretti a veder interrotta la propria corsa verso la finalissima scudetto senza mai perdere e con neanche una rete al passivo.

I bianconeri hanno infatti dominato il girone C vincendo largamente entrambe le partite disputate: 5-0 all’esordio contro i campani del Real Vovero, grazie alle marcature di “ZLATAN” ANGERAME, “IL PALLONE D’ORO” CAMPIGLI, VANNI, “AC7” CIAMBOTTI e LUCA BOTRINI, e 4-0 nella terza ed ultima giornata contro i siciliani della Nuova Randazzo per effetto della doppietta di CAPONI e dei centri dei soliti VANNI e “ZLATAN” ANGERAME.

Inevitabile, quindi, che la formazione fucecchiese sia tornata dalla riviera di Rimini con molto amaro in bocca. Adesso, però, in vista della riunione di LUNEDI’ PROSSIMO al Circolo di Ponte a Elsa, dove si alzerà di fatto il vello sulla nuova stagione (fischio d’inizio nel week-end del 15 e 16 settembre), è tempo di godersi le meritate vacanze per ricaricare le batterie in modo da essere pronti a tuffarsi in una nuova avvincente avventura di CALCIO MAGGIORE.

