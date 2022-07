FERRUZZA REGINA TOSCANA

Double centrato e adesso caccia ad un fantastico TRIPLETE. Parliamo della FERRUZZA, che dopo aver vinto il campionato empolese battendo in finale il VITOLINI, si è aggiudicata anche il titolo regionale regolando 2-1 in finale il Gatto Verde, formazione di calcinaia appartenente al campionato valdera-pisano. Un successo arrivato in rimonta e griffato dai due principali top-player ANDREA CAMPIGLI e JONATHAN “ZLATAN” ANGERAME, ma anche dalla grande maniacalità con cui MAURO “EL LOCO” PARENTINI prepara le situazioni da palla inattiva. Entrambe le reti dei bianconeri fucecchiesi, così come quella decisiva al TEMPIO lo scorso 28 maggio, sono infatti arrivate sugli sviluppi di altrettanti calci d’angolo.

Il primo, appena 6 minuti dopo il vantaggio gialloverde ad opera di Albano (splendido sinistro dal limite dell’area che si insacca sotto l’incrocio dei pali alla destra di Moroni proteso in tuffo) è calciato dalla bandierina di destra da piede telecomandato di ALESSANDRO “AC7” CIAMBOTTI, che disegna una perfetta traiettoria poco oltre il primo palo su cui irrompe di testa CAMPIGLI, il quale non lascia scampo al portiere del Gatto Verde.

L’altro si materializza al 12′ dalla fine quando Pagni si guadagna il corner sulla linea di fondo e sempre dalla bandierina di destra Luca Camilletti, subentrato da poco proprio a “AC7”, pesca al limite dell’area piccola “ZLATAN”, che si fa trovare pronto a girare di testa nell’angolo alla destra del portiere il pallone della vittoria. Da quel momento in poi, infatti, la FERRUZZA gestisce bene la timida reazione dei pisani e può festeggiare di nuovo 34 giorni dopo il suo 6° scudetto.

Per la società bianconera si tratta del primo alloro regionale, visto che nelle 5 precedenti occasioni era sempre uscita al primo turno, che la qualifica di diritto alle finali nazionali in programma dal 15 al 17 luglio prossimi a Rimini.

Questa, infine, la formazione scesa in campo venerdì sera al “Rossetti” di Cecina: Moroni, Sollazzi, Camilletti D. (66’ Vanni), Bettini, Bertelli, Botrini U., Ciambotti (61’ Camilletti L.), Pagni (76’ Morelli G.), Angerame (73’ Caponi), Paolieri (51’ Morelli M.), Campigli (79’ Maffei). A disp. Cecconi, Scalia, Di Puma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati