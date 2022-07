STABBIA… UN “MARTINI” PER LA A

Sportivamente parlando l’impresa dello STABBIA è stata una di quelle da imprimere a caratteri cubitali nei libri di storia. Qualificatasi alla Poule Promozione di Serie B con il 5° posto nel girone C, davanti ai cugini del Cerreto Guidi, arrivati con gli stessi 13 punti, solo per il vittorioso scontro diretto, i ragazzi di mister GIOVANNINI hanno poi messo il turbo vincendo il proprio raggruppamento e centrando così una storica promozione nell’Olimpo del CALCIO MAGGIORE.

E chi poteva essere l’allenatore della prima stagione nel massimo campionato se non PAOLONE MARTINI. La notizia bomba è delle ultime ore. Al termine della stagione andata in archivio il mese scorso, infatti, il tecnico GIOVANNINI ha rassegnato le proprie dimissioni per impegni personali che non gli avrebbero permesso di dedicare il giusto tempo alla squadra in un campionato difficile e logorante com’è quello di A. Così, inizialmente proprio PAOLO MARTINI, factotum a Stabbia da direttore sportivo a dirigente accompagnatore e perfino giocatore (quando c’è stato bisogno di raggiungere un numero adeguato di giocatori si è anche rimesso gli scarpini), si era mosso per trovare un nuovo allenatore (era stato contattato anche l’ex Romaiano e Ponte a Elsa SIMONE “LO STILISTA” MARTINI, fermo ai box dalla sospensione dei campionati per la pandemia), ma dall’interno del gruppo salivano sempre più insistenti le pressioni perché fosse proprio lui a prendere in mano il timone della squadra.

Da anni, per la verità, tutto il gruppo Stabbia cercava di convincere Paolo a ricoprire il ruolo di allenatore ma sempre senza risultati positivi. Almeno fino ad oggi… Alla fine infatti, PAOLONE MARTINI ha ceduto ed ha acconsentito ad assumere l’incarico di allenatore per la prossima stagione. Un impegno gravoso e sicuramente non facile, visto che lo Stabbia sarà una matricola tra le big, ma anche estremamente avvincente. Di sicuro nessuno come lui conosce pregi e difetti dei suoi ragazzi e, nessuno come lui, sa come farli rendere al massimo e poi, visto che la sua nomina è arrivata per acclamazione popolare, ha già tutto lo spogliatoio dalla sua, pronto a seguirlo ovunque il condottiero lo voglia trascinare.

Da parte nostra non possiamo che fare il più caloroso in bocca al lupo, prima di tutto, ad una persona squisita e genuina che in questi anni non ha mai fatto mancare la propria collaborazione e il proprio sostegno anche alla nostra attività e poi a un mister che saprà sicuramente plasmare uno Stabbia a sua immagine e somiglianza.

