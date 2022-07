ANCHE I RE SI DEVONO INGINOCCHIARE

FINALE TORNEO RAPPRESENTATIVE

SIENA – 16 Giugno 2022

AREZZO – EMPOLI 2-1

RAPP. AREZZO: Dringoli, Sani, Aquilano (80′ Tiezzi), Lazzerini, Piomboni, Mulè (68′ Gianquitto), Agnelli (75′ Stefanelli), Giorno, Mori (70′ Cianchi), Petruccioli (66′ Rosi), Calugaru. A disposizione: De Stefano, Brizi, Mattesini. Allenatore: Comanducci.

RAPP. EMPOLI: Motti (Fibbiana) – 70′ Fattori (Corniola Martignana), Mazzoni (Castelfiorentino), Terreni (Lazzeretto) – 76′ Masoni (Sesa), Sbrilli (Gavena) – 52′ Lami (Sesa), Torrini (Lazzeretto), Laschetti (Sesa), Viti (Bassa) – 52′ Bandini (Polisportiva Certaldo), Brillanti (Gavena), Tani (Boccaccio) – 41′ Sassaroli (Lazzeretto), Valenti (Lazzeretto) – 73′ Barnini (Unione Valdelsa), Demiri (Lazzeretto). A disposizione: Montenegro (Vitolini), Sordi (Vitolini), Cavallini (Vitolini). Allenatore: Galligani.

RETI: 15′ Calugaru (A); 65′ Terreni (E); 84′ Lazzerini (A).

Niente poker per la nostra NAZIONALE, che dopo aver vinto le ultime 3 edizioni consecutive, stavolta deve alzare bandiera bianca nella finalissima del Torneo per Rappresentative Uisp. Al contrario, dopo aver ceduto soltanto ai rigori nel 2018, AREZZO si prende la propria rivincita sebbene in maniera alquanto beffarda visto che il gol partita arriva proprio in pieno recupero quando ormai la soluzione dal dischetto sembrava scontata anche al “Ceccatelli” di Siena (strada della Cerchiaia).

Fin dalle prime battute i ragazzi di mister Claudio Comanducci appaiono molto ben organizzati e non faticano molto a contenere le iniziative del team allenato dal C.T. ALANO GALLIGANI, che pur esercitando una maggior supremazia territoriale non produce molto in fase di finalizzazione. Al contrario capitan LASCHETTI (Sesa) e compagni soffrono la pressione alta degli amaranto, bravi a schermare le fonti di gioco in maglia bianca. Si arriva così al 15′ quando Lazzerrini estrae dal cilindro un calibrato lancio di 40 metri per Calugaru, che con un elegante controllo orientato salta il diretto avversario e trafigge MOTTI (Fibbiana). La prima frazione si chiude così sull’1-0 per Arezzo visto che la reazione dei nostri ragazzi stenta ad arrivare.

Nella ripresa, invece, TORRINI (Lazzeretto) e soci si fanno decisamente più intraprendenti mentre in casa aretino calano inevitabilmente i ritmi del pressing e così la maggior qualità empolese viene fuori. Prima BANDINI (Polisportiva Certaldo) e poi TERRENI (Lazzeretto), unico superstite insieme a capitan LASCHETTI dell’ultima nazionale campione, non riescono ad inquadrare lo specchio della porta dall’interno dell’area di rigore. Al 65′, però, il portiere di Arezzo non può niente sul siluro mancino di TERRENI, che sugli sviluppi di un corner calciato dal compagno di club VALENTI insacca sotto la traversa. Trovato il pareggio EMPOLI ci crede e continua a premere sull’acceleratore ma DEMIRI (Lazzeretto), si divora il possibile sorpasso spedendo incredibilmente fuori a tu per tu con Dringoli.

Sul capovolgimento di fronte, comunque, anche sulla schiena di MOTTI scorrono i brividi quando il tentativo di Giorno, favorito da una disattenzione difensiva dei nostri ragazzi, si stampa sul palo. La partita si avvia poi verso lo scadere dei tempi regolamentari, ma quando la contesa sembra ormai destinata a risolversi nuovamente nella lotteria dal dischetto, ecco l’atroce beffa per i nostri colori: corre il 4° minuto di recupero, infatti, quando Lazzerini semina il panico sulla sinistra e viene stesso all’altezza del lato corto dell’area di rigore, con lo stesso numero 4 amaranto che sulla successiva punizione da posizione defilata beffa MOTTI alla sua destra.

