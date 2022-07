FERRUZZA, UN POKER PER SFATARE IL TABU’ 1° TURNO

E’ iniziata nel migliore dei modi la corsa verso il titolo regionale per le due compagini di casa nostra, i neo scudettati della FERRUZZA e i vice campioni del VITOLINI. Anche se l’avventura nel torneo riservato alle migliori squadre toscane dei vari Comitati UISP dovrà obbligatoriamente finire per una delle due nel prossimo turno. Uno dei quarti di finale, in programma mercoledì sera al “Cecchi” di Limite sull’Arno, vedrà infatti di fronte proprio i bianconeri fucecchiesi e gli “All Blacks” del Montalbano, in una sorta di rivincita della finalissima empolese dello scorso 28 maggio, quando un colpo di testa in avvio di Umberto Botrini regalò il terzo scudetto alla squadra di mister MAURO “EL LOCO” PARENTINI.

Ma vediamo come le due compagini si sono qualificate a questo nuovo confronto diretto, il terzo stagionale (a reti bianche la 1a giornata del girone E della Poule Scudetto). Partiamo proprio dalla FERRUZZA, che è riuscita a sfatare il tabù 1° turno con un perentorio 4-1 ai danni dell’Hellas Pistoia. Mai finora, infatti, GLAUCO CECCONI e compagni erano mai approdati al 2° turno della competizione regionale riservata ai campioni territoriali. I bianconeri hanno condotto la partita fin dalle prime battute, ma hanno dovuto attendere la metà della ripresa per riuscire a sfondare l’attenta retroguardia pistoiese. Dopo il vantaggio di LUCA CAMILLETTI, però, una disattenzione difensiva è costata il pari dell’Hellas ad opera di Lorenzo Mugnaini. La Ferruzza, comunque, non ha accusato il contraccolpo ed è riuscita prima a tornare in vantaggio con PAOLIERI e poi a chiudere definitivamente il conto con MATTIA MORELLI e capitan “ZLATAN” ANGERAME.

Tutto più facile, invece, per la formazione di TOMMASO BOSCHI che ha liquidato con un perentorio 7-1 gli aretini dell’Asd Penna 1985, ancora in corsa per il titolo nel proprio comitato (scenderanno in campo stasera per i quarti di finale contro il Rigutino Doc, dopo aver eliminato agli ottavi il Dante Fc solo grazie al miglior piazzamento nella regular season dopo lo 0-0 all’80’). Capitan “CIOLO” LEONCINI e compagni hanno subito messo le cose in chiaro volando sul 3-0 grazie al vantaggio siglato da SORDI, al raddoppio di BARSOTTINI e al tris dello stesso SORDI. Dopo il rigore di Alessandro Bonchi che ha accorciato le distanze per gli aretini, poi, ci hanno poi pensato ancora BARSOTTINI, SALVADORI con una doppietta e CAVALLINI a firmare la goleada finale.

Questi gli altri risultati degli ottavi:

Vico d’Elsa (Si) – Signa 2007 (Fi) 1-1 / 4-1 d.c.r. (Tortelli / Vanaria)

Montemazzano (Gr) – Rosignano (Li) 1-2 ( / Morelli, Agostini)

Amatori Capanne (Valdera) – Go I Passi 77 (Pi) 1-3 (Coffaro / Bazzarelli, Carlesi, Nannini)

Ramini Can Bianco (Pt) – Gatto Verde (Valdera) 0-3 (Cignoni, Giglioli, Sardelli)

Alberoro (Ar) – Vetulonia (Gr) 3-0 a tavolino

New Old Boca (Ar) – Stella Rossa (Si) 0-3 a tavolino

Di seguito, invece, il programma completo dei QUARTI DI FINALE

Squadra 1 Squadra 2 Data e ora Campo Stella Rossa (Si) Vico d’Elsa (Si) Passa Vico d’Elsa per rinuncia della Stella Rossa VITOLINI FERRUZZA mercoledì 15/6 ore 21.30 “Cecchi” Limite sull’Arno Gatto Verde (Valdera) Alberoro (Ar) martedì 14/6 ore 21.30 “Anconella” Firenze Go I Passi 77 Rosignano mercoledì 15/6 ore 21.30 Porta a Piagge (Pi)

