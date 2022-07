ISCRIZIONI APERTE!!!

L’estate 2022 a Villanova parte con il botto. Si chiama THE CAGE, il torneo di calcio a 5+1 organizzato dal Piaggione Villanova e che sarà disputato nella gabbia appositamente creata per questa sfidante avventura che partirà il prossimo 4 luglio.

Avvincente e dai ritmi elevati, dove corsa e soprattutto tecnica saranno esaltati. Una sfida aperta a tutti. Al torneo, infatti, potranno partecipare tutti coloro che hanno dai 16 anni in su e che posseggano il requisito della visita medica sportiva assolta.

Il resto é voglia, competizione e soprattutto divertimento per una disciplina che sicuramente prenderà sempre più campo.

E per questo non poteva essere che un impianto così all’avanguardia e attrezzato in ogni dove, come quello di Villanova ad ospitare un evento di questa portata.

TRE SFIDE AL GIORNO

Saranno tre le gare in programma tutti i giorni e naturalmente negli orari migliori della giornata, la prima gara alle 20,00 e a seguire la seconda e la terza alle 21,00 e alle 22,00.

Si parte il 4 luglio e la finalissima si disputerà il 15.

IL REGOLAMENTO è semplicissimo:

Si gioca in 5+ il portiere. I cambi sono volanti e la gara dura 15 minuti effettivi per tempo. Niente falli laterali e niente rimesse dal fondo. Solo sponde di legno a proteggere e delimitare il campo. Il gioco lo può fermare solo il direttore di gara.

LASCIA GIOCARE IL TUO ISTINTO!

È questo il motto che gli organizzatori hanno scelto per questa affascinante CHALLENGE. È Il momento giusto per uscire anche fuori dagli schemi e mettere in piazza il proprio talento. Ogni gara si preannuncia come una bella battaglia sportiva, senza sosta e dal divertimento assicurato, per chi gioca e per chi vorrà godersi lo spettacolo a bordo campo. A completare il quadro il PUNTO RISTORO più attrezzato della zona per sorseggiare la propria bibita preferita in compagnia.

COME FARE PER ISCRIVERSI?

Soprattutto in questo momento bisogna fare alla svelta, le iscrizioni infatti sono già aperte e raggiunto un certo numero verranno chiuse per permettere agli organizzatori di rendere efficace il tutto e garantire il massimo dello spettacolo.

La quota di iscrizione é di € 100,00 a team + 10,00 euro per ogni atleta.

SCARICA LA LOCANDINA

Scopri tutto sul regolamento, orari e location. E tutti i riferimenti per iscriversi.

STAI ANCORA LEGGENDO??????

Smetti, chiama i tuoi amici, scegli il nome della tua squadra e passa ad iscriverti, “Let your instincts play” sperando che non sia troppo tardi.

