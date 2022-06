LA NAZIONALE RIPARTE… DA UNA FINALE

Neanche il tempo di archiviare la stagione della ripartenza che torna protagonista la NAZIONALE MAGGIORE. Al “Marconcini” di Pontedera, infatti, la selezione del C.T. ALANO GALLIGANI è scesa in campo per la semifinale del torneo per Rappresentative, di cui detiene il titolo ininterrottamente dal 2016, contro Pisa. Tanti i volti nuovi convocati e qualche veterano come il difensore centrale della Sesa JACOPO LASCHETTI o l’esterno basso mancino del Lazzeretto, NICCOLO’ TERRENI per non parlare di bomber “FABIONE NAZIONALE” BARTOLOTTI, centravanti del Castelfiorentino. Dieci le società rappresentate tra cui anche alcune di Serie B.

Ma veniamo alla sfida di ieri sera, che abbiamo potuto vedere comodamente da casa grazie all’ennesimo grande lavoro del collega DEMIS ULIVELLI con il live sulla propria pagina Facebook “80° minuto Pisa di Demis Ulivelli” (altro che Italia-Argentina), affrontata dalla nostra Nazionale con LAPO MOTTI (Fibbiana) tra i pali; STEFANO TORRINI (Lazzeretto)-JACOPO LASCHETTI come coppia centrale di difesa e DUCCIO MAZZONI (Castelfiorentino) e NICCOLO’ TERRENI rispettivamente a destra e sinistra sulla linea dei difensori. Nella zona nevralgica del campo la coppia del Gavena MATTEO BRILLANTI–FILIPPO SBRILLI aveva il compito di dettare i tempi mentre sulla trequarti Il fantasista del Lazzeretto “IL PONTORMESE” LORENZO VALENTI agiva alle spalle del punto di riferimento offensivo FABIO BARTOLOTTI con FRANCESCO VITI (Bassa) e DENIO DEMIRI (Lazzeretto) sugli esterni.

I nostri, in campo in completo bianco, hanno preso fin da subito in mano le redini del gioco con Pisa che badava invece a chiudere ogni varco per poi provare a ripartire in contropiede soprattutto con la verve di Carlesi. Nonostante una certa supremazia territoriale, però, le occasioni per sbloccare il risultato scarseggiano. Così ci vuole un infortunio del portiere pisano per spalancare la porta a “FABIONE NAZIONALE”. L’attaccante ex Agraria Ercolani e Gavena appoggia infatti comodamente in rete l’assist di SBRILLI, abile nel recuperare un pallone svirgolato dal portiere di Pisa in seguito ad un retropassaggio di un proprio compagno. La selezione di mister David Parra prova a reagire al 30′ con un colpo di testa del proprio numero 9, ma nonostante fosse in controtempo MOTTI ha un buon riflesso e devia in corner. La prima frazione si chiude quindi sull’1-0 per Empoli, che in avvio di ripresa si vede però raggiungere dagli avversari.

Al ritorno in campo dagli spogliatoi infatti passano appena 45 secondi che il direttore di gara vede un tocco di mano in area di TORRINI e concede il rigore a Pisa: sul dischetto si presenta Carlesi che non sbaglia. Nonostante l’1-1 la nostra Nazionale non cambia atteggiamento e riprende a manovrare con BARTOLOTTI che ha ancora due occasioni per riportare in vantaggio il team di GALLIGANI: prima al 48′ si vede respingere il proprio colpo di testa da un bel colpo di reni del portiere e poi 3 minuti dopo vede stamparsi sulla parte superiore della traversa la propria incornata sugli sviluppi di una punizione laterale. Poi è il momento dei primi cambi con ANDREA DELLA SCALA, fresco vice-campione con il suo Vitolini, che rileva SBRILLI e SIMONE FATTORI, appena 24 ore prima ha visto sfumare la Coppa Amatori col suo Corniola Martignana, che subentra a destra per MAZZONI. Poco dopo LORENZO MASONI va a ricomporre la coppia della Sesa con LASCHETTI, entrando al posto di TORRINI al centro della difesa mentre sono ben 4 i cambi contemporanei al minuto 63′: fuori 3/4 dell’attacco con VITI, VALENTI e BARTOLOTTI che vengono sostituiti da MARTINO SCARDIGLI (Sesa), LEONARDO SORDI (Vitolini) e PIETRO BARNINI (Unione Valdelsa). In mediana, invece, SAMUELE BANDINI (Polisportiva Certaldo) rileva BRILLANTI.

Empoli ci prova, ma non riesce a sfondare come al 72′ quando prima l’estremo difensore pisano sventa in angolo un colpo di testa su azione da corner e poi, sul successivo tiro dalla bandierina, FATTORI salta bene incontro e gira sul palo più lontano, centrando però in pieno il montante. L’epilogo ai rigori sembra ormai imminente, invece, la gara si decise si con due tiri dagli undici metri ma prima del triplice fischio finale. Al 78′ sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale in area di FATTORI, la palla viene deviata da un difensore pisano sul secondo palo, dove solo soletto si avventa sul pallone DELLA SCALA; il portiere lo travolge in uscita e l’arbitro non può fare altro che decretare il penalty che lo stesso “ALL BLACKS” trasforma con freddezza. In pieno recupero, poi, TERRENI si invola sulla sinistra e appena entrato in area viene atterrato; altro rigore ma stavolta è BANDINI a presentarsi sul dischetto, il portiere di Pisa intuisce e respinge, ma il certaldese è il più lesto a ribadire in rete.

Adesso in data da definire sarà ancora una volta Arezzo (battuta 3-2 Valdera nell’altra semifinale) a contenderci l’assegnazione del titolo regionale (molto probabilmente in un impianto di Firenze).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati