I RIGORI INCORONANO IL PITTI SHOES

FINALE COPPA AMATORI

LIMITE – 31 Maggio 2022

CORNIOLA MART. – PITTI S. 2-2 / 2-3 d.c.r.

CORNIOLA MARTIGNANA: Vignali, Cioni, Fattori, Giannelli, Maltinti E. (52′ Busoni), Fensi (49′ Paolini), Corindo (52′ Marchetti), Morelli, Bagni, Di Leo (64′ Bagnoli), Shporaj (75′ Cecchi). A disposizione: Mori, Gaeta, Maltinti F., Mitolo. Allenatore: Bucalossi.

PITTI SHOES MONTAIONE: Corsinovi, Naldi, Bigazzi, Falorni, Becucci, Muzzi (60′ Scalisi), Boldescu, Mariottini, Trunzo, Greco (64′ Tumolo), Di Marino. A disposizione: Senesi, Dezi, Mare, Rubbino, Cannella, Salvadori, Mundo. Allenatore: Cicilano.

ARBITRO: Francioni (assistenti Campigli e Masotti, 4° uomo Cappelli).

RETI: 27′ Di Leo; 40′ e 46′ Trunzo; 73′ Paolini.

NOTE: Espulso Giannelli (C) al 61′ per gioco scorretto.

SEQUENZA RIGORI: Paolini (C) parato; Di Marino (P) gol; Morelli (C) gol; Tumolo (P) parato; Bagni (C) gol; Trunzo (P) gol; Marchetti (C) traversa; Becucci (P) gol; Cioni (C) alto.

PRIMO TEMPO

Il TEMPIO, teatro della finalissima scudetto vinta dalla Ferruzza sul Vitolini, si staglia sullo sfondo, sull’altra sponda dell’Arno. L’ultimo atto della COPPA AMATORI si disputa infatti al “CECCHI” di Limite sull’Arno, palcoscenico comunque di tutto rispetto a partire da un manto erboso in perfette condizioni. L’ideale insomma, vista anche la piacevole temperatura serale, per assistere ad una bella partita di CALCIO MAGGIORE. E così è stato. Ancor prima di narrare le gesta dei protagonisti, infatti, ci preme fare i complimenti ad entrambe le formazioni che, giunte a quest’ultimo atto con una sola sconfitta al passivo in due (quella casalinga del Pitti all’esordio nel girone M contro il Brusciana), si sono date battaglie lealmente esprimendo anche un buon calcio. Soprattutto, bisogna essere onesti, da parte della squadra di mister ANDREA BUCALOSSI, che a livello di qualità della manovra si è fatta preferire. I ragazzi di NICOLA CICILANO, comunque, hanno messo in mostra alcune buone individualità ed un gran cuore.

Anzi, dopo una prima fase di studio, è proprio il PITTI SHOES ad avere le prime due occasioni per sbloccare il risultato: al 19′ sugli sviluppi di un lungo rilancio del portiere CORSINOVI, bomber GRECO sfrutta il buco di GIANNELLI per presentarsi da solo in area, ma con il piede sbagliato (il destro) strozza troppo il diagonale e la palla termina sul fondo alla destra di Vignali; stesso esito, anche con maggior metratura, che ha al 25′ la conclusione di DI MARINO, bravo a resistere fisicamente ad un avversario, meno a finalizzare l’opportunità. Nel mezzo alle due palle-gol montaionesi il CORMAR prova a farsi vedere con CORINDO, ma la sua conclusione mancina da fuori area non trova lo specchio della porta.

Come spesso accade però nel calcio, a gol sbagliato fa seguito gol subito. Siamo al 27′, infatti, quando BAGNI riceve palla sul lato corto di sinistra dell’area di rigore avversaria, fantasmagorico elastico a Naldi e perfette palla dentro di sinistro per l’appostato DI LEO, che si fa trovare pronto a girare in rete. Vantaggio CORMAR. Il gol spaventa il PITTI, mentre i ragazzi di mister BUCALOSSI sentono l’odore del sangue e provano a sfruttare l’inerzia della partita per chiudere il conto. Nonostante quattro buone chances, però, il raddoppio non arriva: al 30′ CORSINOVI si oppone al potente diagonale del “TRACTOR” MORELLI e BAGNI si vede respingere da un difensore il tapin a botta sicura; AL 32′ CORINDO spedisce fuori da ottima posizione l’invito di SHPORAJ; al 37′ il tiro-cross del solito “TRACTOR” trova sul secondo palo libero BAGNI, ma il suo tentativo sul primo palo viene respinto dal portiere del PITTI, che si ripete al 39′ su una punizione dello stesso BAGNI.

Si arriva così agli ultimi minuti della prima frazione quando la legge non scritta del calcio di “chi sbaglia paga” colpisce ancora, stavolta a parti invertite. Dopo essersi visto chiudere in corner a due passi dalla porta al 40′, infatti, sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo TRUNZO, lasciato per la verità un po’ troppo solo, controlla un traversone dalla sinistra di GRECO e scaraventa alle spalle di VIGNALI l’1-1. Tutti negli spogliatoi in perfetta parità ed altri 40 minuti da vivere tutti d’un fiato.

SECONDO TEMPO

La ripresa, esattamente come la fine della prima frazione, inizia nel segno di TRUNZO. Il numero undici in maglia bianca, infatti, riceve palla sul versante sinistro dell’attacco del Pitti, punta “MAICON” CIONI, sposta la palla al momento giusto per eludere l’intervento dell’esterno in casacca nerocerchiata e fa partire un sinistro che si spegne inesorabilmente sotto la traversa. Ancora festa grande in casa PITTI e risultato ribaltato. A questo punto mister BUCALOSSI effettua i primi cambi, giocandosi soprattutto la carta PAOLINI. La sua squadra, comunque, sembra non accusare il colpo e prende decisamente in mano le redini del gioco ma spreca troppo in fase di finalizzazione. Al 53′, per esempio, SHPORAJ lavora un bel pallone e lo offre a MORELLI, che si fa però murare dalla difesa montaionese. Lo stesso centravanti albanese cestina una colossale occasione al 58′ quando, dopo una travolgente discesa sulla destra del nazionale FATTORI, anziché concludere di prima intenzione perde tempo in un dribbling e quando si libera al tiro calcia troppo centralmente per impensierire CORSINOVI.

Al 61′, però, una sciocchezza di capitan GIANNELLI, serata da dimenticare per lui, che atterra GRECO lanciato a rete al limite dell’area, costringe il CORMAR in inferiorità numerica (inevitabile il rosso diretto sventolatogli dall’arbitro). Nonostante l’uomo in meno gli empolesi non smettono però di sviluppare il proprio gioco costringendo gli avversari nella propria metà campo, tanto che ad uno spettatore giunto sul momento potrebbe sembrare che a giocare in dieci sia il PITTI. E così al 73′ arriva il meritato pareggio al termine di un’azione stellare del CORMAR, che sicuramente ha fatto gongolare anche il proprio allenatore in panchina: “TRACTOR” MORELLI parte da destra, salta un uomo, appoggia a SHPORAJ che chiude ottimamente il triangolare mandando il compagno sul fondo, palla indietro per il movimento a staccarsi dalla marcatura di PAOLINI e rete che si gonfia. CHAPEAU!! A questo punto il CORMAR prova anche il colpaccio e ne avrebbe anche la possibilità al primo minuto di recupero quando il solito MORELLI difende palla in area spalle alla porta e appoggia per l’accorrente BAGNI, il quale apre il piattone sinistro ma non angola a sufficienza e CORSINOVI la inchioda a terra alla sua destra.

Si va quindi ai calci di rigore con la tensione che inevitabilmente sale e gioca subito un brutto scherzo a PAOLINI, CORSINOVI intuisce e respinge. DI MARINO invece non fallisce per il PITTI, così come MORELLI non lo fa per il CORMAR e, allora, dopo due giri dal dischetto siamo ancora in perfetta parità perché invece TUMOLO si fa ipnotizzare da VIGNALI. Le perfette esecuzioni di BAGNI e TRUNZO mantengono l’equilibrio, mentre il sinistro chirurgico di BECUCCI riporta avanti il team di Montaione dopo che MARCHETTI si era visto respingere il proprio tentativo dalla traversa. Si arriva così al quinto ed ultimo rigore per il CORMAR, già decisivo per le sorti del match perché un eventuale errore aprirebbe la festa del PITTI: sul dischetto si presenta “MAICON” CIONI, palla sopra la traversa e game-over. La COPPA AMATORI prende la strada di Montaione per andare ad arricchire la bacheca del PITTI SHOES.

