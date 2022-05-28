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NEWS SERIE A SERIE B

AL TEMPIO UMBERTO BOTRINI INCORONA LA FERRUZZA

DiLa Redazione

Mag 28, 2022 , , , , , , ,

 

POULE SCUDETTO 

FINALE

VITOLINI – FERRUZZA 0-1 (Botrini U.)

DOMANI MATTINA IL SERVIZIO SULLA PARTITA E INSERATA LE PAGELLE

 

SERIE B POULE PROMOZIONE

PLAY-OFF ritorno

CERRETO GUIDI – CASENUOVE GAMBASSI

CASTELNUOVO – UNIONE VALDELSA

 

COPPA AMATORI GIRONE M

7A Giornata

CORNIOLA EMMETEX – CAMPAGNOLA STIBBIO 3-1 (Doppio Galassi, Biuzzi / MM10) 

SAN PANCRAZIO – BOTTEGHE B 3-0 a tavolino  

UNITED Y.B.P.D. – ORTIMINO 5-2 (Badulescu, Assegnati, Imperatore, Sodi, Pellecchia / Doppio Bottiglieri)

RIPOSA: CORNIOLA MARTIGNANA

 

COPPA AMATORI GIRONE N

7A Giornata

VIRTUS TAVARNELLE – BRUSCIANA 3-0 a tavolino

PITTI SHOES – TEAM ARCOGAS 3-0 (Greco, Trunzo, Di Marino rig.) 

MONTERAPPOLI – VALDORME 2-0 (Romano, Alderighi)

RIPOSA: BALCONEVISI

 

Di La Redazione

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