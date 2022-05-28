AL TEMPIO UMBERTO BOTRINI INCORONA LA FERRUZZA

POULE SCUDETTO
FINALE
VITOLINI – FERRUZZA 0-1 (Botrini U.)
DOMANI MATTINA IL SERVIZIO SULLA PARTITA E INSERATA LE PAGELLE
SERIE B POULE PROMOZIONE
PLAY-OFF ritorno
CERRETO GUIDI – CASENUOVE GAMBASSI
CASTELNUOVO – UNIONE VALDELSA
COPPA AMATORI GIRONE M
7A Giornata
CORNIOLA EMMETEX – CAMPAGNOLA STIBBIO 3-1 (Doppio Galassi, Biuzzi / MM10)
SAN PANCRAZIO – BOTTEGHE B 3-0 a tavolino
UNITED Y.B.P.D. – ORTIMINO 5-2 (Badulescu, Assegnati, Imperatore, Sodi, Pellecchia / Doppio Bottiglieri)
RIPOSA: CORNIOLA MARTIGNANA
COPPA AMATORI GIRONE N
7A Giornata
VIRTUS TAVARNELLE – BRUSCIANA 3-0 a tavolino
PITTI SHOES – TEAM ARCOGAS 3-0 (Greco, Trunzo, Di Marino rig.)
MONTERAPPOLI – VALDORME 2-0 (Romano, Alderighi)
RIPOSA: BALCONEVISI