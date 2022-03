SI RIPARTE!

Settantatré giorni senza CALCIO MAGGIORE sono stati davvero tanti, ma adesso possiamo davvero metterci alle spalle questa lunga sosta forzata a causa del Covid e prepararci a vivere tutto d’un fiato questo finale di stagione.

Gli oltre due mesi di pausa hanno infatti costretto la nostra Struttura di Attività Calcio a rivedere la formula del campionato per la drastica riduzione del tempo a disposizione per portare a termine la stagione. Secondo le indicazioni del Comitato Nazionale, infatti, la prima fase territoriale deve concludersi insindacabilmente entro il mese di maggio.

Di conseguenza è stato deciso di terminare il girone di andata con la disputa delle rimanenti 3 giornate per quanto riguarda i due raggruppamenti di Serie A e le cinque di Serie B. Successivamente, in base al piazzamento in classifica le squadre dal 1° al 6° posto dei due gironi della massima categoria saranno suddivise in altri due raggruppamenti da 6 squadre ciascuno in base al proprio piazzamento (es. 1A-2B-3A-…) con gare di sola andata. Le prime due classificate accederanno alle semifinali. Le restanti formazioni saranno suddivise a loro volta, con lo stesso criterio, in altri due gironi (gare di sola andata) dove le ultime classificate retrocederanno direttamente mentre terzultima e penultima di ciascun gruppo si incroceranno nei play-out.

Stesso principio in cadetteria dove le prime sei di ciascuno dei due raggruppamenti al termine della regular season andranno a formare altri due gironi da sei squadre con gare di sola andata, a conclusione dei quali le vincenti saranno promosse mentre seconda e terza si incroceranno nei play-off. Infine, le rimanenti squadre verranno incrociate negli ultimi due gironi (sempre con gare di sola andata), le cui prime classificate si contenderanno la Coppa Amatori.

Un cambio in corsa del regolamento non è sicuramente simpatico, è già successo qualche anno fa nell’allora Serie Amatori, ma probabilmente vista la particolare situazione in cui ci troviamo l’aspetto da sottolineare è il fatto di poter riprendere finalmente a giocare. Chiudere questa stagione, in qualsiasi maniera, è infatti il più grande segnale di un possibile ritorno alla normalità che poi si spera da settembre prossimo non venga più minato da questo maledetto virus.

Si riparte quindi dalla nona giornata con i classici anticipi di domani sera ad aprire il programma, che si concluderà con gli ormai tradizionali monday-night. L’unica società che ha deciso di non ripartire è stato il CASOTTI LISERA, con il girone A di Serie A che diventa quindi di 11 squadre. Da vedere adesso quale sarà la decisione dei vertici Uisp in merito: verranno tolti i punti fatti contro il team di San Romano a tutte quelle squadre che lo hanno già affrontato? Verrà data la vittoria a tavolino a Ferruzza, Fibbiana e Rosselli che lo avrebbero dovuto affrontare in queste ultime tre settimane?

Personalmente, ma qui parlo a titolo di Simone Cioni, troverei più giusto far finta che i ragazzi di mister Buti non abbiamo partecipato fin dall’inizio ma, ripeto, questa è una semplice opinione personale.

In ogni modo, di nuovo BUON CAMPIONATO A TUTTI e DIVERTIAMOCI!!!

