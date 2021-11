BASSA DI RIGORE NEL DERBY DELLA PROVINCIALE PISANA

Sta volgendo al termine il 1° Memorial “Marcello Lami” – Città di Castelfranco, organizzato dalla Polisportiva Castelfranco con la perfetta regia di Spartaco Baldasserini. Dopo i quarti di finale andati in scena tra martedì e mercoledì, infatti, sabato sarà tempo di semifinali. Entrambe le sfide saranno disputate al “Martini” di Castelfranco di Sotto. Ma vediamo chi sono le magnifiche quattro che si daranno battaglia per l’accesso alla finalissima di martedì prossimo.

Partiamo dalle gare che si sarebbero dovute disputare lunedì sera a Castelfranco e che, invece, causa maltempo sono state dirottate una a La Serra e l’altra al “Saviozzi” di Musigliano (Pi) mercoledì sera. A LA SERRA sono scesi in i rossoverdi locali e i pisani del Ruentes Orciano, due delle tre formazioni che hanno passato a punteggio pieno la fase a gironi. I numeri nel calcio non sono tutto, ma spesso fotografano bene la situazione e, come era lecito aspettarsi visto quanto fatto finora, si è trattato di una gara molto equilibrata. Dopo il pari a reti bianche della prima frazione i pisani sbloccano il risultato con Andrea Pierigé, ma la squadra di mister Del Bravo reagisce e trova il pari con il rigore trasformato da Matteo Testi. Dopo un penalty fallito dal Ruentes, sarà propria la lotteria dal dischetto a sancire la qualificazione del team di Orciano Pisano, capace di prevalere per 4-2.

Senza storia, invece, l’altro recupero con la CASA CULTURALE che rifila un pesante 4-1 alla POLISPORTIVA ROSSELLI, ripescata a causa della rinuncia del REAL ISOLA. Mattatore della sfida il solito Stefano Quaglierini, autore di una doppietta mentre le altre due marcature dei giallorossi samminiatesi portano la firma del difensore-goleador Becherini e del nuovo attaccante Volterrani. Inutile ai fini del risultato il gol della bandiera per i cigolesi di mister Squarcini, messo a segno da Barilà.

Adesso la formazione guidata da Nicola Matteoli se la dovrà vedere contro un’altra compagini del Comitato empolese-valdelsa, il BASSA. I biancoverdi hanno infatti fatto loro il derby della provinciale pisana contro il GAVENA dopo una interminabile sequenza di rigori. Dopo un avvio favorevole al Bassa, Nigro para a terra una conclusione di Viti mentre un diagonale dello stesso numero sette biancoverde termina di poco a lato, sono i ragazzi di AleEuro Paxia a passare in vantaggio con un ‘chirurgico’ rasoterra mancino a incrociare di Merciai, dopo l’ottimo controllo in area di Sardelli con conseguente assist arretrato per il bel movimento del compagno a scappare dalla marcatura. La replica del BASSA arriva nella ripresa con bomber Viti, capocannoniere solitario a quota 5, che pescato sul settore sinistro dell’area, mette a sedere il diretto avversario e trafigge Nigro con uno splendido tiro a giro sul palo più lontano.

Infallibili i primi cinque rigoristi di ciascun team con il GAVENA che parte per primo e segna con Taddei, Paganelli, Sbrilli, Flores e Faraoni. Dall’altra parte il BASSA risponde colpo su colpo con Cassia, Viti, Buge Innocenti, Barbanera e Gjelaj. Si va quindi ad oltranza con i biancocelesti che proseguono il percorso netto grazie a Brillanti, imitato dal collega biancoverde Cardellicchio. Con un pizzico di fortuna Raspanti neutralizza invece la conclusione di Tabet, ma Buccassi spreca il primo match point calciando sul palo a portiere spiazzato. Costa e Ciambotti prolungano la sfida, mentre Bartolozzi (Gavena) si fa parare il nono tiro. Stavolta Kogovsek non sbaglia e il BASSA vola in semifinale.

Tiri dagli undici metri decisivi anche nel match tra i padroni di casa della Polisportiva Castelfranco e la FERRUZZA. Al termine di due tempi regolamentari avari di emozioni e chiusi a reti bianche, i bianconeri di mister Parentini hanno infatti la meglio per 4-2 dal dischetto. Subito protagonista Glauco Cecconi, che respinge il penalty di Vela mentre Pagni indirizza subito la sfida per i ragazzi del El Loco Parentini. Kapedani A. e Masha tengono in corsa la Polisportiva Castelfranco con Campigli, tra i più attivi negli 80′ regolamentari, e Di Puma che tengono comunque avanti la Ferruzza. A mettere il punto esclamativo sarà Bertelli dopo il rigore calciato alto dal numero 17 castelfranchese. Posizionate nella parte opposta del tabellone, le titolate CASA CULTURALE SAN MINIATO BASSO e FERRUZZA potrebbe ritrovarsi nella finalissima per scrivere un altro capitolo dell’eterna sfida. Occhio, però, alle avversarie perché sia il BASSA quanto i pisani del Ruentes Orciano hanno già dimostrato di poter tranquillamente ambire all’atto conclusivo.

Da parte nostra, sperando che ci regalino un bello spettacolo in campo facciamo un grosso in bocca al lupo a tutte e quattro le protagoniste.

QUARTI DI FINALE

Ruentes Orciano – LA SERRA 1-1 (Pierigé / Testi M. rig.) / 4-3 d.c.r.

CASA CULTURALE – POL. ROSSELLI 4-1 (Doppio Quaglierini, Becherini, Volterrani / Barilà)

BASSA – GAVENA 1-1 (Viti / Merciai) / 8-7 d.c.r.

Pol. Castelfranco – FERRUZZA 0-0 / 2-4 d.c.r.

SEMIFINALI

Ruentes Orciano FERRUZZA 9/10 15.00 “Martini” Castelfranco di Sotto CASA CULTURALE BASSA 9/10 16.30 “Martini” Castelfranco di Sotto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati